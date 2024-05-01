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Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через "супершоу"

Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через "супершоу" - 01.05.2024, ПРАЙМ

Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через "супершоу"

Мошенники стремятся получить доступ к вашему аккаунту на Госуслугах, чтобы взять кредиты или микрозаймы. Злоумышленники разыгрывают порой целые театрализованные | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T02:02+0300

2024-05-01T02:02+0300

2024-05-01T02:02+0300

мошенники

аккаунт

юрист

иван соловьев

эксклюзив

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мошенники стремятся получить доступ к вашему аккаунту на Госуслугах, чтобы взять кредиты или микрозаймы. Злоумышленники разыгрывают порой целые театрализованные действия из нескольких частей. Об этом рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Это может быть лже-звонок от "сотового оператора", последующий звонок от мошенников, которые будут напрямую называть себя мошенниками и описывать схему, по которой они якобы собираются обмануть человека. "На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в Госуслугах и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится…", - приводит пример Соловьев.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНа самом деле, злоумышленникам только и надо, чтобы жертва ввела этот самый код. Поэтому необходимо учитывать новые реалии - схемы обмана стали сложнее и изощреннее. Теперь для успешной разводки устраивают шоу с инсценировками в нескольких актах.Чтобы не стать жертвой этого "кино", необходимо подключить двухфакторную защиту своего телефона, мессенджеров, а также аккаунта на Госуслугах. В этом случае, если гражданину приходит код, свидетельствующий о попытке входа на его аккаунт, не стоит поднимать панику - просто зайдите на свой аккаунт.Если это получилось, то ничего страшного не произошло - защита сработала. После этого не отвечайте на звонки с незнакомых номеров и не реагируйте на смс и сообщения в мессенджерах - это точно продолжение преступной схемы.Если ваша страница на Госуслугах не открывается, необходимо немедленно прийти в ближайший МФЦ и сменить пароли. От скорости действий зависит, успеют ли мошенники получить справку 2 НДФЛ, необходимую для взятия микрозаймов.В целом, все что нужно преступникам - привлечь внимание жертвы, зацепиться за некий факт, который заставляет человека нервничать, испытывать беспокойство или любопытство. Необходимо четко соблюдать правила информационной безопасности и гигиены - никаких переходов по ссылкам, онлайн-голосований, вводов смс-кодов и разговоров с незнакомыми людьми. Это на 90 процентов защитит от потенциальной опасности, заключил Соловьев.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мошенники, аккаунт, юрист, иван соловьев, эксклюзив