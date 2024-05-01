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Почти все СМИ в США умолчали о выставке трофейного оружия в Москве
Почти все СМИ в США умолчали о выставке трофейного оружия в Москве - 01.05.2024, ПРАЙМ
Почти все СМИ в США умолчали о выставке трофейного оружия в Москве
Большинство американских СМИ умолчали об открытии в Москве выставки трофейной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО на Украине. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T19:49+0300
2024-05-01T19:49+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Большинство американских СМИ умолчали об открытии в Москве выставки трофейной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО на Украине. По состоянию на 12.00 по восточному времени (19.00 мск) об открытии выставки сообщило Associated Press, указав на представленные образцы танка M1 Abrams и БМП Bradley. "Выставка проводится в то время, когда российские войска берут больше земель на востоке Украины, воспользовавшись задержками военной помощи США, чтобы отбросить недостаточно вооруженные силы Киева", — говорится в публикации. Перепечатку статьи разместила у себя газета Washington Post, а также сайт телеканала Fox News, сопроводив материалы фотографиями образцов представленной техники. Остальные ведущие американские издания от упоминания события отказались. Выставка трофейного вооружения пройдет в Москве на Поклонной горе с 1 мая по 1 июня 2024 года, посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Буквально за насколько часов до открытия, в ночь на 1 мая сюда привезли ещё два образца американской техники — танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Ее основное предназначение — разминирование прохода для продвижение войск. Abrams и M1150 были захвачены при ведении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении. Кроме того, на выставке представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.
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россия, сми, сша, техника, военная техника
Вооружения, РОССИЯ, СМИ, США, техника, военная техника
Почти все СМИ в США умолчали о выставке трофейного оружия в Москве
Большая часть американских СМИ умолчали о московской выставке трофейной техники
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Большинство американских СМИ умолчали об открытии в Москве выставки трофейной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО на Украине.
По состоянию на 12.00 по восточному времени (19.00 мск) об открытии выставки сообщило Associated Press
, указав на представленные образцы танка M1 Abrams и БМП Bradley.
"Выставка проводится в то время, когда российские войска берут больше земель на востоке Украины, воспользовавшись задержками военной помощи США, чтобы отбросить недостаточно вооруженные силы Киева", — говорится в публикации.
Перепечатку статьи разместила у себя газета Washington Post
, а также сайт телеканала Fox News
, сопроводив материалы фотографиями образцов представленной техники.
Остальные ведущие американские издания от упоминания события отказались.
Выставка трофейного вооружения пройдет в Москве на Поклонной горе с 1 мая по 1 июня 2024 года, посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.
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Буквально за насколько часов до открытия, в ночь на 1 мая сюда привезли ещё два образца американской техники — танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Ее основное предназначение — разминирование прохода для продвижение войск. Abrams и M1150 были захвачены при ведении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении.
Кроме того, на выставке представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.