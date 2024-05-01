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Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ

Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ

Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ

Новые средства борьбы с украинскими дронами представили главе российского Минобороны Сергею Шойгу после совещания в штабе Объединенной группировки войск,... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T09:12+0300

2024-05-01T09:12+0300

2024-05-01T09:12+0300

россия

вс россии

минобороны рф

сергей шойгу

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Новые средства борьбы с украинскими дронами представили главе российского Минобороны Сергею Шойгу после совещания в штабе Объединенной группировки войск, рассказали в министерстве."Министру обороны России представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", - заявили в ведомстве. Кроме того, из опубликованного министерством видео следует, что глава Минобороны увидел строенную пулеметную зенитную установку с новым прицелом.Также Шойгу в ходе совещания обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вс россии, минобороны рф, сергей шойгу