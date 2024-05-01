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Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
Новые средства борьбы с украинскими дронами представили главе российского Минобороны Сергею Шойгу после совещания в штабе Объединенной группировки войск,... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T09:12+0300
2024-05-01T09:12+0300
россия
вс россии
минобороны рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Новые средства борьбы с украинскими дронами представили главе российского Минобороны Сергею Шойгу после совещания в штабе Объединенной группировки войск, рассказали в министерстве."Министру обороны России представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", - заявили в ведомстве. Кроме того, из опубликованного министерством видео следует, что глава Минобороны увидел строенную пулеметную зенитную установку с новым прицелом.Также Шойгу в ходе совещания обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил.
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россия, вс россии, минобороны рф, сергей шойгу
РОССИЯ, ВС России, Минобороны РФ, Сергей Шойгу
09:12 01.05.2024
 
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ

Шойгу представили новые средства борьбы с украинскими беспилотниками

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ С. Шойгу принял участие в акции "Елка желаний"
Министр обороны РФ С. Шойгу принял участие в акции Елка желаний
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Новые средства борьбы с украинскими дронами представили главе российского Минобороны Сергею Шойгу после совещания в штабе Объединенной группировки войск, рассказали в министерстве.
"Министру обороны России представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", - заявили в ведомстве.
Кроме того, из опубликованного министерством видео следует, что глава Минобороны увидел строенную пулеметную зенитную установку с новым прицелом.
Также Шойгу в ходе совещания обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил.
 
РОССИЯВС РоссииМинобороны РФСергей Шойгу
 
 
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