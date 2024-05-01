https://1prime.ru/20240501/ukraina-847824046.html

Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ

Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ

Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ

После Пасхи, то есть после пятого мая, Украина может получить первые истребители F-16, рассказал представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T12:20+0300

2024-05-01T12:20+0300

2024-05-01T12:20+0300

украина

военная помощь украине

f-16

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. После Пасхи, то есть после пятого мая, Украина может получить первые истребители F-16, рассказал представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live".Ранее глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер 26 апреля заявляла, что государство сможет поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года."Да, есть, после Пасхи", - заявил Евраш в качестве ответа на вопрос, есть ли ориентировочные даты, когда истребители начнут работать на территории Украины.При этом точной даты Евлаш не назвал. Он лишь отметил, что сроки неоднократно менялись. "Мы ждем. Наша задача – работать с тем, что нам предоставят... Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить", - добавил он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20240428/f-16-847788640.html

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украина, военная помощь украине, f-16