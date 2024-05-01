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Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ
Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ
Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ
После Пасхи, то есть после пятого мая, Украина может получить первые истребители F-16, рассказал представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T12:20+0300
2024-05-01T12:20+0300
украина
военная помощь украине
f-16
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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. После Пасхи, то есть после пятого мая, Украина может получить первые истребители F-16, рассказал представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live".Ранее глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер 26 апреля заявляла, что государство сможет поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года."Да, есть, после Пасхи", - заявил Евраш в качестве ответа на вопрос, есть ли ориентировочные даты, когда истребители начнут работать на территории Украины.При этом точной даты Евлаш не назвал. Он лишь отметил, что сроки неоднократно менялись. "Мы ждем. Наша задача – работать с тем, что нам предоставят... Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить", - добавил он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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украина, военная помощь украине, f-16
УКРАИНА, военная помощь Украине, F-16
12:20 01.05.2024
 
Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ

Евлаш: первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. После Пасхи, то есть после пятого мая, Украина может получить первые истребители F-16, рассказал представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live".
Ранее глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер 26 апреля заявляла, что государство сможет поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года.
"Да, есть, после Пасхи", - заявил Евраш в качестве ответа на вопрос, есть ли ориентировочные даты, когда истребители начнут работать на территории Украины.
При этом точной даты Евлаш не назвал. Он лишь отметил, что сроки неоднократно менялись. "Мы ждем. Наша задача – работать с тем, что нам предоставят... Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить", - добавил он.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
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28 апреля, 08:45
 
УКРАИНАвоенная помощь УкраинеF-16
 
 
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