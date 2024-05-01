Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах - 01.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240501/ukraina-847824807.html
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах - 01.05.2024, ПРАЙМ
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах
Высказанная на Украине идея привлечь женщин к противоминной работе напоминает "новости психбольницы", возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T14:13+0300
2024-05-01T14:53+0300
россия
мария захарова
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Высказанная на Украине идея привлечь женщин к противоминной работе напоминает "новости психбольницы", возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.Ранее глава минкономики Украины Юлия Свириденко рассказала о намерении привлечь к противоминной деятельности большее количество женщин, так как на текущий момент, по ее словам, они составляют 30% в разминировании. "Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель российского дипведомства раскритиковала заявления польского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву. По ее словам, эти "редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца.
https://1prime.ru/20240501/zakharova-847821502.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_30d95872ea87186f1e8c2a9158285832.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мария захарова, украина
РОССИЯ, Мария Захарова, УКРАИНА
14:13 01.05.2024 (обновлено: 14:53 01.05.2024)
 
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах

Захарова: планы привлечь женщин к разминированию на Украине — новости психбольницы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Высказанная на Украине идея привлечь женщин к противоминной работе напоминает "новости психбольницы", возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Ранее глава минкономики Украины Юлия Свириденко рассказала о намерении привлечь к противоминной деятельности большее количество женщин, так как на текущий момент, по ее словам, они составляют 30% в разминировании.
"Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель российского дипведомства раскритиковала заявления польского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву. По ее словам, эти "редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста
07:27
 
РОССИЯМария ЗахароваУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала