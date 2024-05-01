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Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах - 01.05.2024, ПРАЙМ
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах
Высказанная на Украине идея привлечь женщин к противоминной работе напоминает "новости психбольницы", возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T14:13+0300
2024-05-01T14:13+0300
2024-05-01T14:53+0300
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Высказанная на Украине идея привлечь женщин к противоминной работе напоминает "новости психбольницы", возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.Ранее глава минкономики Украины Юлия Свириденко рассказала о намерении привлечь к противоминной деятельности большее количество женщин, так как на текущий момент, по ее словам, они составляют 30% в разминировании. "Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель российского дипведомства раскритиковала заявления польского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву. По ее словам, эти "редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца.
https://1prime.ru/20240501/zakharova-847821502.html
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россия, мария захарова, украина
РОССИЯ, Мария Захарова, УКРАИНА
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах
Захарова: планы привлечь женщин к разминированию на Украине — новости психбольницы
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Высказанная на Украине идея привлечь женщин к противоминной работе напоминает "новости психбольницы", возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Ранее глава минкономики Украины Юлия Свириденко рассказала о намерении привлечь к противоминной деятельности большее количество женщин, так как на текущий момент, по ее словам, они составляют 30% в разминировании.
"Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель российского дипведомства раскритиковала заявления польского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву. По ее словам, эти "редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца.
Захарова раскритиковала идею передачи украинцев призывного возраста