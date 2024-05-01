https://1prime.ru/20240501/ukraina-847824807.html

Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах

Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах - 01.05.2024, ПРАЙМ

Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах

Высказанная на Украине идея привлечь женщин к противоминной работе напоминает "новости психбольницы", возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T14:13+0300

2024-05-01T14:13+0300

2024-05-01T14:53+0300

россия

мария захарова

украина

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Высказанная на Украине идея привлечь женщин к противоминной работе напоминает "новости психбольницы", возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.Ранее глава минкономики Украины Юлия Свириденко рассказала о намерении привлечь к противоминной деятельности большее количество женщин, так как на текущий момент, по ее словам, они составляют 30% в разминировании. "Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель российского дипведомства раскритиковала заявления польского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву. По ее словам, эти "редкостные мрази" готовы воевать до последнего украинца.

https://1prime.ru/20240501/zakharova-847821502.html

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россия, мария захарова, украина