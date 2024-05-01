https://1prime.ru/20240501/ukraina-847825386.html

Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер

Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер - 01.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер

Президент Украины подсадил страну "на иглу" внешнего финансирования, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на фоне растущего государственного... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T14:42+0300

2024-05-01T14:42+0300

2024-05-01T14:42+0300

экономика

украина

владимир зеленский

госдолг украины

финансирование

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Президент Украины подсадил страну "на иглу" внешнего финансирования, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на фоне растущего государственного долга. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев во вторник сообщал, что госдолг Украины в марте увеличился на 5% — до 151,1 миллиарда долларов. "Зеленский конкретно подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов. Его лично эта ситуация не беспокоит, он уверен — не ему их отдавать. Политик, заботящийся о своей стране, никогда бы так бездумно не отнесся к вопросам долга: греб и не думал, как отдавать", — написал Азаров в своем Telegram-канале. Он напомнил, что западные кредиторы отказали Украине в отсрочке выплат по долгам, списании половины суммы долга, а также в уменьшении процентной ставки. Директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240430/zelenskiy-847812203.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, госдолг украины, финансирование