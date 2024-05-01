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На Украине только три школы преподают русский язык, заявил омбудсмен - 01.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине только три школы преподают русский язык, заявил омбудсмен
На Украине только три школы преподают русский язык, заявил омбудсмен - 01.05.2024, ПРАЙМ
На Украине только три школы преподают русский язык, заявил омбудсмен
На Украине осталось только три школы, в которых ведется преподавание русского языка, следует из отчета украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T21:06+0300
2024-05-01T21:06+0300
политика
украина
школы
русский язык
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. На Украине осталось только три школы, в которых ведется преподавание русского языка, следует из отчета украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя.Отмечается, что в 2022 году число изучающих русский язык на Украине сократилось почти в сто раз: с 454,8 тысячи в сентябре 2021 года до 4 тысяч человек по состоянию на 1 сентября 2022 года.После государственного переворота на Украине в 2014 году правительство страны начало кампанию по декоммунизации и борьбе со всем русским. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Ранее правительство Эстонии заявило о намерении прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Премьер отметила, что цель перехода к единому образованию на эстонском языке состоит в том, чтобы все жители Эстонии находились в едином информационном пространстве.
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украина, школы, русский язык
Политика, УКРАИНА, школы, русский язык
21:06 01.05.2024
 
На Украине только три школы преподают русский язык, заявил омбудсмен

Только три школы на Украине преподают русский язык, его изучает 768 учеников

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота учебных заведений в Мелитополе
Работа учебных заведений в Мелитополе - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. На Украине осталось только три школы, в которых ведется преподавание русского языка, следует из отчета украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя.
Отмечается, что в 2022 году число изучающих русский язык на Украине сократилось почти в сто раз: с 454,8 тысячи в сентябре 2021 года до 4 тысяч человек по состоянию на 1 сентября 2022 года.
После государственного переворота на Украине в 2014 году правительство страны начало кампанию по декоммунизации и борьбе со всем русским. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Ранее правительство Эстонии заявило о намерении прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Премьер отметила, что цель перехода к единому образованию на эстонском языке состоит в том, чтобы все жители Эстонии находились в едином информационном пространстве.
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ПолитикаУКРАИНАшколырусский язык
 
 
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