https://1prime.ru/20240501/ukrainy-847831282.html

Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников

Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников - 01.05.2024, ПРАЙМ

Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников

Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T22:14+0300

2024-05-01T22:14+0300

2024-05-01T22:14+0300

политика

украина

спутник

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства. "Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МО. Как заявляют в министерстве, Россия может получить доступ к спутниковым снимкам компании через третьих лиц, после чего данные с ним могут быть использованы в военных целях. Название компании в сообщении не приводится намеренно "из соображений безопасности", уточнили в пресс-службе. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил это решение стремлением защитить людей, которые на протяжении восьми лет страдали от насилия и геноцида со стороны властей в Киеве. По словам президента, спецоперация была вынужденной мерой, поскольку ситуация в сфере безопасности достигла критической точки и не оставила России другого выбора.

https://1prime.ru/20240501/ukraina-847825386.html

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украина, спутник