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Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников
Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников - 01.05.2024, ПРАЙМ
Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников
Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T22:14+0300
2024-05-01T22:14+0300
политика
украина
спутник
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства. "Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МО. Как заявляют в министерстве, Россия может получить доступ к спутниковым снимкам компании через третьих лиц, после чего данные с ним могут быть использованы в военных целях. Название компании в сообщении не приводится намеренно "из соображений безопасности", уточнили в пресс-службе. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил это решение стремлением защитить людей, которые на протяжении восьми лет страдали от насилия и геноцида со стороны властей в Киеве. По словам президента, спецоперация была вынужденной мерой, поскольку ситуация в сфере безопасности достигла критической точки и не оставила России другого выбора.
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украина, спутник
Политика, УКРАИНА, Спутник
22:14 01.05.2024
 
Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников

МО Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МО.
Как заявляют в министерстве, Россия может получить доступ к спутниковым снимкам компании через третьих лиц, после чего данные с ним могут быть использованы в военных целях.
Название компании в сообщении не приводится намеренно "из соображений безопасности", уточнили в пресс-службе.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
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14:42
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил это решение стремлением защитить людей, которые на протяжении восьми лет страдали от насилия и геноцида со стороны властей в Киеве.
По словам президента, спецоперация была вынужденной мерой, поскольку ситуация в сфере безопасности достигла критической точки и не оставила России другого выбора.
 
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