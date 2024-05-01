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Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников
Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников - 01.05.2024, ПРАЙМ
Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников
Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T22:14+0300
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2024-05-01T22:14+0300
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства. "Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МО. Как заявляют в министерстве, Россия может получить доступ к спутниковым снимкам компании через третьих лиц, после чего данные с ним могут быть использованы в военных целях. Название компании в сообщении не приводится намеренно "из соображений безопасности", уточнили в пресс-службе. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил это решение стремлением защитить людей, которые на протяжении восьми лет страдали от насилия и геноцида со стороны властей в Киеве. По словам президента, спецоперация была вынужденной мерой, поскольку ситуация в сфере безопасности достигла критической точки и не оставила России другого выбора.
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украина, спутник
Политика, УКРАИНА, Спутник
Украина хочет добиться прекращения съемки страны со спутников
МО Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины намерено добиться прекращения съемки территории страны со спутников, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МО.
Как заявляют в министерстве, Россия может получить доступ к спутниковым снимкам компании через третьих лиц, после чего данные с ним могут быть использованы в военных целях.
Название компании в сообщении не приводится намеренно "из соображений безопасности", уточнили в пресс-службе.
Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил это решение стремлением защитить людей, которые на протяжении восьми лет страдали от насилия и геноцида со стороны властей в Киеве.
По словам президента, спецоперация была вынужденной мерой, поскольку ситуация в сфере безопасности достигла критической точки и не оставила России другого выбора.