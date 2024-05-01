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В США одобрили запрет импорта низкообогащенного урана из России
В США одобрили запрет импорта низкообогащенного урана из России - 01.05.2024, ПРАЙМ
В США одобрили запрет импорта низкообогащенного урана из России
Американский Сенат одобрил законопроект, предполагающий введение запрета на ввоз в страну низкообогащенного урана российского происхождения, передает Bloomberg. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T10:54+0300
2024-05-01T10:54+0300
2024-05-01T11:03+0300
россия
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топливо
обогащение урана
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Американский Сенат одобрил законопроект, предполагающий введение запрета на ввоз в страну низкообогащенного урана российского происхождения, передает Bloomberg. Как отмечается в статье, теперь проекту предстоит попатсьна подпись президенту США Джо Байдену, и в этом случае он вступит в силу через 90 дней после вступления закона в силу.Их статьи следует, что запрет продлиться до 2040 года и будет распространяться на произведенный в России или одним из зарегистрированных в России предприятий низкообогащенный уран. Тем не мене, отмечается, что документом подразумеваются и временные отступления. Так, министерство энергетики США по согласованию с госсекретарем и министром финансов будет иметь возможность выдавать разрешения на закупку российского урана в случае отсутствия других источников поставок до января 2028 года.Издание пишет, что доля России в совокупном импорте обогащенного урана США составляла порядка 20%, а Москве это приносит около миллиарда долларов ежегодно. Отмечается, что Штаты могут столкнуться с трудностями в попытках восполнить эти поставки, с учетом того, что этот запрет сопряжен с риском повышения стоимости топлива примерно на 20%.
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россия, сша, топливо, обогащение урана
РОССИЯ, США, топливо, обогащение урана
В США одобрили запрет импорта низкообогащенного урана из России
Сенат США одобрил запрет импорта российского низкообогащенного урана
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ.
Американский Сенат одобрил законопроект, предполагающий введение запрета на ввоз в страну низкообогащенного урана российского происхождения, передает
Bloomberg.
Как отмечается в статье, теперь проекту предстоит попатсьна подпись президенту США Джо Байдену, и в этом случае он вступит в силу через 90 дней после вступления закона в силу.
Их статьи следует, что запрет продлиться до 2040 года и будет распространяться на произведенный в России или одним из зарегистрированных в России предприятий низкообогащенный уран.
Тем не мене, отмечается, что документом подразумеваются и временные отступления. Так, министерство энергетики США по согласованию с госсекретарем и министром финансов будет иметь возможность выдавать разрешения на закупку российского урана в случае отсутствия других источников поставок до января 2028 года.
Издание пишет, что доля России в совокупном импорте обогащенного урана США составляла порядка 20%, а Москве это приносит около миллиарда долларов ежегодно. Отмечается, что Штаты могут столкнуться с трудностями в попытках восполнить эти поставки, с учетом того, что этот запрет сопряжен с риском повышения стоимости топлива примерно на 20%.
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