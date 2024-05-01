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Россия обходит санкции: в Британии призвали не радоваться росту автопродаж - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Россия обходит санкции: в Британии призвали не радоваться росту автопродаж
Россия обходит санкции: в Британии призвали не радоваться росту автопродаж - 01.05.2024, ПРАЙМ
Россия обходит санкции: в Британии призвали не радоваться росту автопродаж
В Великобритании призвали автопроизводителей не радоваться росту продаж, а поднимать тревогу, сообщил Sky News. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T17:27+0300
2024-05-01T17:27+0300
экономика
великобритания
авторынок
россия
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В Великобритании призвали автопроизводителей не радоваться росту продаж, а поднимать тревогу, сообщил Sky News.Директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при Королевском объединенном институте оборонных исследований Том Китинг призвал британских производителей, зафиксировавших рост продаж своей продукции в дружественные России страны, "поднимать тревогу", а не отправляться "праздновать в паб".Он заявил, что британские экспортеры должны внимательнее следить за своими каналами сбыта, а не полагаться в этом вопросе на банки.Он подчеркнул, что это не повод отказываться от торговли с ЕАЭС, однако необходимо объяснить предприятиям Великобритании, что если был замечен резкий рост продаж, то нужно подать заявление "о подозрительных транзакциях, поднимать тревогу и просить о помощи".Заявление Китинга прозвучало на фоне сообщений о том, что автопроизводители Великобритании зафиксировали резкий рост продаж своих автомобилей в страны, граничащие с Россией, главным образом в Азербайджан. Было отмечено также, что в российских автосалонах можно было увидеть и люксовые автомобили.
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великобритания, авторынок, россия
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Авторынок, РОССИЯ
17:27 01.05.2024
 
Россия обходит санкции: в Британии призвали не радоваться росту автопродаж

Sky News: в Великобритании призвали не радоваться росту автопродаж

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В Великобритании призвали автопроизводителей не радоваться росту продаж, а поднимать тревогу, сообщил Sky News.
Директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при Королевском объединенном институте оборонных исследований Том Китинг призвал британских производителей, зафиксировавших рост продаж своей продукции в дружественные России страны, "поднимать тревогу", а не отправляться "праздновать в паб".
Он заявил, что британские экспортеры должны внимательнее следить за своими каналами сбыта, а не полагаться в этом вопросе на банки.
Он подчеркнул, что это не повод отказываться от торговли с ЕАЭС, однако необходимо объяснить предприятиям Великобритании, что если был замечен резкий рост продаж, то нужно подать заявление "о подозрительных транзакциях, поднимать тревогу и просить о помощи".
Компания Volvo - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
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Вчера, 20:13
Заявление Китинга прозвучало на фоне сообщений о том, что автопроизводители Великобритании зафиксировали резкий рост продаж своих автомобилей в страны, граничащие с Россией, главным образом в Азербайджан. Было отмечено также, что в российских автосалонах можно было увидеть и люксовые автомобили.
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯАвторынокРОССИЯ
 
 
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