https://1prime.ru/20240501/vino-847823030.html

Мировое потребление вина упало до минимума с 1996 года

Мировое потребление вина упало до минимума с 1996 года - 01.05.2024, ПРАЙМ

Мировое потребление вина упало до минимума с 1996 года

Мировое потребление вина в 2023 году упало до минимумов с 1996 года, следует из анализа РИА Новости данных Международной организации виноградарства и виноделия. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T10:08+0300

2024-05-01T10:08+0300

2024-05-01T10:08+0300

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Мировое потребление вина в 2023 году упало до минимумов с 1996 года, следует из анализа РИА Новости данных Международной организации виноградарства и виноделия. Так, в 2023 году в мире выпили 22,1 миллиарда литров вина против 22,7 миллиарда литров годом ранее. Среди главных причин спада – серьезное снижение потребления в Китае, а также энергокризис, вызвавший существенный рост цен на вино в большинстве стран. Крупнейшим потребителем вина в мире стали США, хотя там его потребление уменьшилось на 3% — до 3,3 миллиарда литров. Далее следуют французы, выпившие в прошлом году 2,4 миллиарда литров вина против 2,5 миллиарда литров годом ранее. Тройку лидеров замыкает Италия, где потребление снизилось на 2,5% — до 2,2 миллиарда литров. Далее идут Германия (снижение потребления на 1,6%, до 1,9 миллиарда литров) и Великобритания (снижение на 2,9%, до 1,3 миллиарда литров). Испания, занявшая в прошлом году шестое место по потреблению вина, стала одной из стран, в которых его потребление выросло, — на 1,7%, до 1 миллиарда литров. Россияне в прошлом году выпили 860 миллионов литров вина – это на 3% больше, чем в 2022 году. Такой прирост вернул потребление на уровни 2019 года, а страна стала седьмой в мире по этому показателю. Аргентинцы в прошлом году сократили потребление вина на 6,2% — до 780 миллионов литров. Лидером по сокращению потребления стал Китай, там за год оно рухнуло на 25%, а с 2018 года – в 2,6 раза, до 680 миллионов литров. Замыкает топ-10 Португалия, в которой потребление вина также снизилось — на 9,2%, до 550 миллионов литров. Среди остальных крупных потребителей вина показатель вырос в Румынии (на 20,1%), Бразилии (на 11,6%) и Японии (на 2,1%).

https://1prime.ru/20240429/vino-847799761.html

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мир, россия, вино, исследование