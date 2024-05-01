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Россиянам раскрыли, как зарабатывать в среднем 150 тысяч рублей в месяц

Россиянам раскрыли, как зарабатывать в среднем 150 тысяч рублей в месяц - 01.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам раскрыли, как зарабатывать в среднем 150 тысяч рублей в месяц

Средняя заработная плата в 150-200 тысяч рублей - вполне реалистичная цель для России. Как добиться таких результатов, объяснил в беседе с агентством "Прайм"... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T01:01+0300

2024-05-01T01:01+0300

2024-05-01T01:01+0300

экономика

эксклюзив

россия

зарплата

андрей лобода

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Средняя заработная плата в 150-200 тысяч рублей - вполне реалистичная цель для России. Как добиться таких результатов, объяснил в беседе с агентством "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода."На самом деле в такой сумме нет ничего неожиданного, - поясняет эксперт. – Еще лет 20-25 назад в России среди формирующегося среднего класса, то есть работников, занятых в частном секторе, было даже модным ставить цель добиться месячного заработка в полторы-две тысячи долларов, а если повезёт, то и три."Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Лободы, цели трудящихся россиян не изменились. Просто рубль с начала XXI века обесценился втрое, отметил он. Так, объясняет экономист, раньше ради желаемой зарплаты в полторы тысячи долларов нужно было зарабатывать в рублях "всего-то", по сегодняшним меркам, 48 тысяч в месяц.Чтобы поднять заработные платы до желаемого уровня, необходимо перестать обесценивать рубль и сделать ставку на крепкую национальную валюту, продолжать эффективную борьбу с инфляцией и ежегодно повышать минимальный размер оплаты труда, перечисляет экономист.Лобода добавил, что мотивацией для повышения зарплат во многих отраслях служит дефицит кадров. По его словам, в 2023 году реальные зарплаты беспрецедентно выросли за последние десять лет."Но это не повод успокаиваться на достигнутом. Эту тенденцию необходимо продолжать, одновременно создавая новые рабочие места в перспективных отраслях экономики, инвестируя в образование и повышая производительность труда", - заключил экономист.

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

эксклюзив, россия, зарплата, андрей лобода