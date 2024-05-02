https://1prime.ru/20240502/alrosa-847841026.html

"Алроса" в условиях санкций не намерена снижать объемы производства

"Алроса" в условиях санкций не намерена снижать объемы производства - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Алроса" в условиях санкций не намерена снижать объемы производства

"Алроса" в условиях санкций не планирует снижение объемов производства, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T10:34+0300

2024-05-02T10:34+0300

2024-05-02T11:02+0300

россия

алроса

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83286/18/832861850_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_71e727086d164d0c383fca09fb7bd4bc.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. "Алроса" в условиях санкций не планирует снижение объемов производства, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев."Компания не планирует снижение объемов производства. Мы поставили рекорд по горной массе в прошлом году, в этом году собираемся еще раз его обновить. Соответственно, смотрим на вопросы диверсификации и считаем, что санкции – не повод не работать, а повод, наоборот, развиваться. Поэтому будем идти только вперед", - передали в Telegram-канале компании его слова.В январе сообщалось, что ЕС включил в санкционный список компанию "Алроса" и ее гендиректора Маринычева.

https://1prime.ru/20240426/alrosa-847747346.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алроса, новости