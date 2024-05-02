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"Алроса" в условиях санкций не намерена снижать объемы производства
"Алроса" в условиях санкций не намерена снижать объемы производства - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Алроса" в условиях санкций не намерена снижать объемы производства
"Алроса" в условиях санкций не планирует снижение объемов производства, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:34+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. "Алроса" в условиях санкций не планирует снижение объемов производства, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев."Компания не планирует снижение объемов производства. Мы поставили рекорд по горной массе в прошлом году, в этом году собираемся еще раз его обновить. Соответственно, смотрим на вопросы диверсификации и считаем, что санкции – не повод не работать, а повод, наоборот, развиваться. Поэтому будем идти только вперед", - передали в Telegram-канале компании его слова.В январе сообщалось, что ЕС включил в санкционный список компанию "Алроса" и ее гендиректора Маринычева.
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россия, алроса, новости
"Алроса" в условиях санкций не намерена снижать объемы производства
"Алроса" в условиях санкций не планирует снижение объемов производства
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. "Алроса" в условиях санкций не планирует снижение объемов производства, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев.
"Компания не планирует снижение объемов производства. Мы поставили рекорд по горной массе в прошлом году, в этом году собираемся еще раз его обновить. Соответственно, смотрим на вопросы диверсификации и считаем, что санкции – не повод не работать, а повод, наоборот, развиваться. Поэтому будем идти только вперед", - передали в Telegram-канале компании его слова.
В январе сообщалось, что ЕС включил в санкционный список компанию "Алроса" и ее гендиректора Маринычева.
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