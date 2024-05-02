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Взгляд на рынок в мае - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Взгляд на рынок в мае
Взгляд на рынок в мае - 02.05.2024, ПРАЙМ
Взгляд на рынок в мае
Индекс Мосбиржи по итогам апреля прибавил 4%, а с начала года уже более +12%. Тренд вверх ожидаемо сильный, все проливы выкупаются. Но в мае может быть... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:55+0300
2024-05-02T09:55+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
ценные бумаги
акции
курсы валют
?1714632910
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам апреля прибавил 4%, а с начала года уже более +12%. Тренд вверх ожидаемо сильный, все проливы выкупаются. Но в мае может быть техническая заминка на росте на фоне грядущих дивидендных отсечек крупных корпораций. Так, ЛУКОЙЛ закроет реестр 7 мая, и в этот же день на бирже будет гэп вниз на 6%, а вес бумаги в индексе более 15%. Значит, в моменте индекс может лишиться свыше 30 пунктов. Но пауза на росте рынка может быть временной — потом на рынок вернутся эти деньги и могут быть вновь реинвестированы в бумаги. Таргет на II полугодие в индексе Мосбиржи прежний — от 3650 п. Преимущество отдаем бумагам банков, дивидендная интрига сохраняется и в акциях Газпрома.Рубль за апрель потерял лишь полпроцента. В моменте было нервно, и доллар прыгал на 94,5, но, как и прогнозировали, атака на нацвалюту быстро была отбита. Нормативы репатриации выручки продлены на год, а это значит, что ни о какой девальвации рубля не может быть и речи. Да и ЦБ сохранил высокую ставку. Вариант удержания многомесячного боковика и доллар не выше 93,5, а скорее даже ниже 92,5, остается базовым на месяц.
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5
4.7
96
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, ценные бумаги, акции, курсы валют
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, ценные бумаги, Акции, Курсы валют
09:55 02.05.2024
 

Взгляд на рынок в мае

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам апреля прибавил 4%, а с начала года уже более +12%. Тренд вверх ожидаемо сильный, все проливы выкупаются. Но в мае может быть техническая заминка на росте на фоне грядущих дивидендных отсечек крупных корпораций. Так, ЛУКОЙЛ закроет реестр 7 мая, и в этот же день на бирже будет гэп вниз на 6%, а вес бумаги в индексе более 15%. Значит, в моменте индекс может лишиться свыше 30 пунктов. Но пауза на росте рынка может быть временной — потом на рынок вернутся эти деньги и могут быть вновь реинвестированы в бумаги. Таргет на II полугодие в индексе Мосбиржи прежний — от 3650 п. Преимущество отдаем бумагам банков, дивидендная интрига сохраняется и в акциях Газпрома.
Рубль за апрель потерял лишь полпроцента. В моменте было нервно, и доллар прыгал на 94,5, но, как и прогнозировали, атака на нацвалюту быстро была отбита. Нормативы репатриации выручки продлены на год, а это значит, что ни о какой девальвации рубля не может быть и речи. Да и ЦБ сохранил высокую ставку. Вариант удержания многомесячного боковика и доллар не выше 93,5, а скорее даже ниже 92,5, остается базовым на месяц.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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