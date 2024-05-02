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Мишустин поручил создать меры по увеличению выпуска продукции АПК
Мишустин поручил создать меры по увеличению выпуска продукции АПК - 02.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил создать меры по увеличению выпуска продукции АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу РФ разработать комплекс мероприятий, направленных на увеличение выпуска продукции агропромышленного... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:33+0300
2024-05-02T10:33+0300
2024-05-02T10:35+0300
экономика
апк
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу РФ разработать комплекс мероприятий, направленных на увеличение выпуска продукции агропромышленного комплекса (АПК), говорится на сайте кабмина. На сайте опубликован текст поручений Мишустина по развитию экономики предложения. "В частности, Минсельхозу при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти поставлена задача подготовить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятия должны включать предложения по расширению льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве, по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен для дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль, по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, по уточнению производственных планов с учетом изменения структуры спроса.
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апк, михаил мишустин
Экономика, АПК, Михаил Мишустин
Мишустин поручил создать меры по увеличению выпуска продукции АПК
Мишустин поручил разработать мероприятия по увеличению выпуска продукции АПК
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу РФ разработать комплекс мероприятий, направленных на увеличение выпуска продукции агропромышленного комплекса (АПК), говорится на сайте кабмина.
На сайте опубликован текст поручений Мишустина по развитию экономики предложения.
"В частности, Минсельхозу при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти поставлена задача подготовить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия должны включать предложения по расширению льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве, по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен для дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль, по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, по уточнению производственных планов с учетом изменения структуры спроса.
Минсельхоз одобрил льготные краткосрочные кредиты АПК