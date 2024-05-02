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В компании "Группа Астра" прокомментировали ведение санкций со стороны США

В компании "Группа Астра" прокомментировали ведение санкций со стороны США - 02.05.2024, ПРАЙМ

В компании "Группа Астра" прокомментировали ведение санкций со стороны США

Введение санкций США не скажется на бизнесе компании "Группа Астра", команда работает внутри России, разработки также базируются внутри страны, сообщает... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T06:17+0300

2024-05-02T06:17+0300

2024-05-02T07:43+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Введение санкций США не скажется на бизнесе компании "Группа Астра", команда работает внутри России, разработки также базируются внутри страны, сообщает пресс-служба компании. Ранее в среду минфин США ввел санкции против ряда российских компаний. В списке оказались компания-производитель программного обеспечения "Группа Астра", авиакомпания "Победа", две компании, связанные с "Росатомом" - "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки", автозавод "Урал" и другие. Также под санкции попали компании, связанные с проектом "Арктик СПГ-2", а также ряд китайских, бельгийских и турецких компаний якобы за поставки оборудования для российского военно-промышленного комплекса. "Для нас как для компании введение санкций ничего не меняет: на бизнесе это никак не скажется. Наша команда работает в России. Наши разработки базируются внутри страны. Мы не используем ни одного проприетарного компонента, развиваем свой собственный репозиторий, а все наши технологические процессы абсолютно независимы от других юрисдикций", - сказано в сообщении пресс-службы. Кроме этого, компания не рассматривает страны Евросоюза и США как направления для зарубежной экспансии. "Группа Астра" продолжает развивать технологический стек российского программного обеспечения ПО, которое может заменить западные решения как на рынке России, так и на рынке дружественных стран. "Случившееся, на наш взгляд, является лишь очередным подтверждением того, что наша деятельность действительно имеет огромное значение для страны в целом", - добавили в компании. "Группа Астра" - ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения. Операционная система Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, экономика рф, бизнес