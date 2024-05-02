https://1prime.ru/20240502/bank-847842632.html

Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам

Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам - 02.05.2024, ПРАЙМ

Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам

Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счета гражданам России, при этом каких-либо запретов... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T11:18+0300

2024-05-02T11:18+0300

2024-05-02T11:57+0300

экономика

турция

россия

счета

новости

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg

АНКАРА, 2 мая - ПРАЙМ. Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счета гражданам России, при этом каких-либо запретов нет, заявления принимаются, сообщил РИА Новости руководящий представитель банка в одном из филиалов в Анкаре. По его словам, головной офис кредитной организации проводит тщательный контроль соответствия. "Это означает наличие точных данных (по имени, фамилии, отчеству), право на работу на территории Турецкой Республики или студенческая виза и, конечно же, наличие вида на жительство (ВНЖ). Наличие депозита, в большинстве случаев, не требуется",- пояснил собеседник агентства. Он подчеркнул, что каких-либо запретов в открытии банковского счета гражданам России нет. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".

https://1prime.ru/20240214/843061404.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, счета, новости, банки