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Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам
Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам - 02.05.2024, ПРАЙМ
Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам
Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счета гражданам России, при этом каких-либо запретов... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:18+0300
2024-05-02T11:57+0300
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АНКАРА, 2 мая - ПРАЙМ. Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счета гражданам России, при этом каких-либо запретов нет, заявления принимаются, сообщил РИА Новости руководящий представитель банка в одном из филиалов в Анкаре. По его словам, головной офис кредитной организации проводит тщательный контроль соответствия. "Это означает наличие точных данных (по имени, фамилии, отчеству), право на работу на территории Турецкой Республики или студенческая виза и, конечно же, наличие вида на жительство (ВНЖ). Наличие депозита, в большинстве случаев, не требуется",- пояснил собеседник агентства. Он подчеркнул, что каких-либо запретов в открытии банковского счета гражданам России нет. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".
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турция, россия, счета, новости, банки
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, счета, Новости, Банки
11:18 02.05.2024 (обновлено: 11:57 02.05.2024)
 
Турецкий госбанк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам

Турецкий банк Ziraat заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 2 мая - ПРАЙМ. Турецкий государственный банк Ziraat проводит тщательный контроль соответствия при открытии банковского счета гражданам России, при этом каких-либо запретов нет, заявления принимаются, сообщил РИА Новости руководящий представитель банка в одном из филиалов в Анкаре.
По его словам, головной офис кредитной организации проводит тщательный контроль соответствия.
"Это означает наличие точных данных (по имени, фамилии, отчеству), право на работу на территории Турецкой Республики или студенческая виза и, конечно же, наличие вида на жительство (ВНЖ). Наличие депозита, в большинстве случаев, не требуется",- пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что каких-либо запретов в открытии банковского счета гражданам России нет.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".
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