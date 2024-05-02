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Блиновская решила объявить себя банкротом - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Блиновская решила объявить себя банкротом
Блиновская решила объявить себя банкротом - 02.05.2024, ПРАЙМ
Блиновская решила объявить себя банкротом
Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская решила подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Это следует из данных на Федресурсе. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T15:03+0300
2024-05-02T15:03+0300
елена блиновская
банкротство
арбитражный суд
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская решила подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Это следует из данных на Федресурсе. "Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна ... уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)", — говорится в карточке. В качестве кредиторов в карточке перечислены ФНС России, а также банк ВТБ. По требованиям законодательства, потенциальный банкрот обязан опубликовать намерение о подаче заявления на Федресурсе за 15 дней до обращения в суд. Двадцать четвертого апреля суд продлил арест Блиновской до 26 июля. Адвокат в тот день сообщила журналистам, что все имущество Блиновских выставили на продажу. В марте супружеской паре Блиновских были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. Их в том числе обвиняют в легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств. Она была посажена под домашний арест. Затем следствие предъявило ей обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить блогера под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. В итоге Блиновская была отправлена в СИЗО. Алексею Блиновскому вменялось пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях ограничений нет.
https://1prime.ru/20240427/blinovskaya-847769036.html
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елена блиновская, банкротство, арбитражный суд
Елена Блиновская, банкротство, арбитражный суд
15:03 02.05.2024
 
Блиновская решила объявить себя банкротом

Блиновская уведомила о подаче в Арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская решила подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Это следует из данных на Федресурсе.
"Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна ... уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)", — говорится в карточке.
В качестве кредиторов в карточке перечислены ФНС России, а также банк ВТБ. По требованиям законодательства, потенциальный банкрот обязан опубликовать намерение о подаче заявления на Федресурсе за 15 дней до обращения в суд.
Двадцать четвертого апреля суд продлил арест Блиновской до 26 июля. Адвокат в тот день сообщила журналистам, что все имущество Блиновских выставили на продажу.
В марте супружеской паре Блиновских были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. Их в том числе обвиняют в легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств. Она была посажена под домашний арест. Затем следствие предъявило ей обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить блогера под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. В итоге Блиновская была отправлена в СИЗО.
Алексею Блиновскому вменялось пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях ограничений нет.
Рассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Защита обжаловала продление ареста Блиновской
27 апреля, 13:14
 
Елена Блиновскаябанкротствоарбитражный суд
 
 
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