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Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников
Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников - 02.05.2024, ПРАЙМ
Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников
Средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили за прошедшую ночь 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T08:11+0300
2024-05-02T08:11+0300
происшествия
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МОКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили за прошедшую ночь 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в течение прошедшей ночи были пресечены очередные попытки Киева совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. "Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края", — сказано в сообщении ведомства.
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пво, минобороны рф
Происшествия, ПВО, Минобороны РФ
08:11 02.05.2024
 
Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников

Средства ПВО уничтожили за ночь над территорией России 12 украинских БПЛА

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк*Международные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили за прошедшую ночь 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи были пресечены очередные попытки Киева совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края", — сказано в сообщении ведомства.
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