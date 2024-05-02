https://1prime.ru/20240502/bespilotniki-847835508.html

Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников

Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников - 02.05.2024, ПРАЙМ

Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников

Средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили за прошедшую ночь 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T08:11+0300

2024-05-02T08:11+0300

2024-05-02T08:11+0300

происшествия

пво

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82178/94/821789413_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0e164b3d5cd61538af385ffcd6d8dbbf.jpg

МОКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили за прошедшую ночь 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в течение прошедшей ночи были пресечены очередные попытки Киева совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. "Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края", — сказано в сообщении ведомства.

https://1prime.ru/20240502/ranenye-847835338.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пво, минобороны рф