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Московская биржа начала дискретный аукцион по дорожающим бумагам Qiwi
Московская биржа начала дискретный аукцион по дорожающим бумагам Qiwi - 02.05.2024, ПРАЙМ
Московская биржа начала дискретный аукцион по дорожающим бумагам Qiwi
Московская биржа проводит дискретный аукцион по бумагам Qiwi после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T14:36+0300
2024-05-02T14:36+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по бумагам Qiwi после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "QIWI. По состоянию на 14:13:00 текущая цена составила 220 руб. (Отклонение - 21.55 %). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (181 рубль). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14:17:00", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 14.47 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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россия, мосбиржа, ао "киви", новости
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, АО "Киви", Новости
Московская биржа начала дискретный аукцион по дорожающим бумагам Qiwi
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по бумагам Qiwi после роста их стоимости
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по бумагам Qiwi после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"QIWI. По состоянию на 14:13:00 текущая цена составила 220 руб. (Отклонение - 21.55 %). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (181 рубль). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14:17:00", - говорится в сообщении.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 14.47 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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