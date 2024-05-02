https://1prime.ru/20240502/biznes-847832348.html

Средняя выручка малого и среднего бизнеса в России выросла на 15 процентов

Средняя выручка малого и среднего бизнеса в России выросла на 15 процентов - 02.05.2024, ПРАЙМ

Средняя выручка малого и среднего бизнеса в России выросла на 15 процентов

Средняя выручка субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в первом квартале 2024 года выросла на 15% относительно аналогичного периода 2023 года,... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T05:17+0300

2024-05-02T05:17+0300

2024-05-02T05:17+0300

экономика

россия

малый и средний бизнес

выручка

https://cdnn.1prime.ru/img/76462/72/764627258_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_30567b4de2cb018b76afd2e8b9873788.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Средняя выручка субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в первом квартале 2024 года выросла на 15% относительно аналогичного периода 2023 года, увеличилось и числоо продаж, рассказали РИА Новости в компании "Эвотор". "В первом квартале 2024 года средняя выручка предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 15%, а количество продаж — на 5%. Растущие сегменты в МСБ — бьюти-индустрия, внутренний туризм и общепит. Непродовольственная офлайн-торговля уступает онлайн и теряет покупателей", — сообщили в компании. Отмечается, что лучшие показатели по росту спроса показала бьюти-индустрия. В частности барбершопы повысили среднюю выручку на 26%, а среднее число оказанных услуг — на 36%. У спа-салонов средние обороты выросли на 15%, а спрос — на 33%. Выручка салонов красоты поднялась на 20%, а посещаемость — на 18%. Забота о красоте внешней распространяется и на здоровье. Так, средняя выручка стоматологий увеличилась на 18%, а количество оказанных услуг — на 13%. Средняя выручка турагентств возросла на 38%, а среднее число продаж — на 35%. Гостиницы при этом нарастили обороты на 18%, а спрос на них вырос на 21%. Средняя выручка кофеен выросла на 16%, а продажи - на 20%. Отмечается, что и киоски с уличной едой не простаивают без покупателей: их средняя выручка выросла на 16%, а количество продаж - на 15%. Обороты кондитерских выросли на 14%, а число продаж - на 13%. Кроме кофе и сладостей россияне тратились и на цветы. Так, выручка магазинов цветов увеличилась на 23%, а количество проданных букетов - на 14%. По оценкам аналитиков, не теряет клиентов и несетевая продовольственная розница. Так, средняя выручка специализированных продуктовых магазинчиков выросла на 36%, а количество продаж - на 11%. Мясные лавки увеличили обороты на 21%, а число продаж - на 7%. Магазины "у дома" нарастили выручку на 32%, а количество продаж - на 4%. "Эвотор" проанализировал ключевые показатели МСБ в разных сегментах на данных продаж более 1 миллиона касс во всех регионах России. Подсчитывалась динамика средней выручки и среднего количества чеков предприятия в разных сегментах в первом квартале 2024 года по сравнению с 2023 годом.

https://1prime.ru/20240427/kreditovanie-847768159.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, малый и средний бизнес, выручка