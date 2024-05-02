https://1prime.ru/20240502/chasovyar-847864038.html

"Центр тяжести обороны". Украина боится потерять важный город

"Центр тяжести обороны". Украина боится потерять важный город - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Центр тяжести обороны". Украина боится потерять важный город

Российские войска усиливают попытки по овладению небольшим городом Часов Яр на востоке Украины. Он имеет не символическое, а стратегическое значение, заявляют... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T14:04+0300

2024-05-02T14:04+0300

2024-05-02T14:05+0300

спецоперация на украине

всу

вс рф

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российские войска усиливают попытки по овладению небольшим городом Часов Яр на востоке Украины. Он имеет не символическое, а стратегическое значение, заявляют аналитики и украинские военнослужащие. Об этом пишет Financial Times.По мнению авторов материала, Часов Яр является важным призом для России. Со ссылкой на украинское командование отмечается, что якобы российский Генштаб приказал Вооруженным силам РФ овладеть городом к 9 мая.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramFT отмечает, что отступление ВСУ из Часова Яра создаст угрозу для всей украинской обороны в Донбассе. Город расположен на холме и является одной из последних естественных преград, прикрывающей важные пути подвоза и эвакуации, а также райцентр Краматорск, находящийся в 30 километрах севернее, пишет издание.Кроме того, падение Часова Яра будет означать, что российские артиллерия, беспилотники и корректируемые авиабомбы будут угрожать более уязвимому городу Константиновке, сообщает FT. ВС РФ смогут прервать ведущие в Константиновку пути снабжения, а именно по ним обеспечиваются ресурсами украинские войска, стоящие в северной и южной частях Донбасса, добавляет издание."Часов Яр — это центр тяжести оборонительной линии в данном регионе", — пояснил FT военный аналитик киевского аналитического Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.В материале FT сказано, что аналитики и украинские военные ждут активизации действия России в предстоящие дни, чтобы использовать имеющиеся преимущества, пока на передовую не начало поступать оплаченная из первого транша американская военная помощь на 61 миллиард долларов."Противник понимает, что у Украины недостаточно самолетов, зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов, что у нее меньше бронетехники, чем у российской армии, — заявил FT командир подразделения беспилотников Федоренко. По его мнению, РФ также понимает, что партнеры Киева "приняли очень важное решение", и что скоро ВСУ получат необходимое вооружение. "Поэтому в ближайшие полтора месяца противник будет упорно атаковать", — полагает ФедоренкоПолную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240502/ukraina-847861302.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вс рф, донбасс