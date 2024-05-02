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Доллар по 100 и выше: власти уже не верят в рубль

Доллар по 100 и выше: власти уже не верят в рубль - 02.05.2024, ПРАЙМ

Доллар по 100 и выше: власти уже не верят в рубль

Минэкономики выступило с пессимистичным прогнозом по рублю - к 2026 он превысит 100 за доллар. Но на самом деле сейчас это выглядит вполне оправданным... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T02:02+0300

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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Минэкономики выступило с пессимистичным прогнозом по рублю - к 2026 он превысит 100 за доллар. Но на самом деле сейчас это выглядит вполне оправданным ориентиром, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.Дело в том, что факторы, влияющие на курс рубля, вовсе не являются постоянными величинами. В краткосрочной перспективе его определяют потоки капитала, в средне- и долгосрочной возрастает значение счета текущих операций.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОсенью прошлого года министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля, сейчас – на 94,7. Очевидно, какие-то изменения произошли в оценке экспорта, импорта и счета текущих операций, объясняет экономист. Например, прогнозные поступления от экспорта могли уменьшиться в силу ограничений на поставки из России или снижения мировых цен на нефть и практикуемых дисконтов к цене наших поставок на фоне санкций.Могла быть и другая причина - рост спроса на импортные закупки в силу удорожания логистики или других причин. "Прогнозные модели, которые используют, в том числе, госструктуры, очень сложны, а результат предопределен совокупностью заложенных в модель предпосылок и сложных математических расчетов. И этому результату остается только верить", - отметил он.При этом по паритету покупательной способности рубль должен быть примерно в два раза сильнее к доллару, однако мы видим то, что видим. Справедливости ради, слабая валюта выгодна экономике: она увеличивает поступления в бюджет от экспорта и сокращает импорт. И, возможно, даже стимулирует отечественного производителя. Кроме того, при слабой национальной валюте в экономику поступает больше налогов.Поэтому ожидаемые Минэкономразвития 100 рублей за доллар на данный момент вполне оправданы и логичны. Но через три года все может измениться, заключил Миронов.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

курс доллара к рублю цб рф, доллар, рубль, эксклюзив