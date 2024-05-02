Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" приобрел долю в проекте "Сахалин-2" - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240502/dolya-847872525.html
"Газпром" приобрел долю в проекте "Сахалин-2"
"Газпром" приобрел долю в проекте "Сахалин-2" - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Газпром" приобрел долю в проекте "Сахалин-2"
"Газпром" выкупил 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" – компании ООО "Сахалинская энергия" – за 94,8 миллиарда рублей, оценивает влияние сделки на отчетность... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T17:58+0300
2024-05-02T17:58+0300
экономика
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/05/837410571_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fdba996203f5bd1c3519f50911a179f5.jpg
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. "Газпром" выкупил 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" – компании ООО "Сахалинская энергия" – за 94,8 миллиарда рублей, оценивает влияние сделки на отчетность группы, говорится в годовом отчете "Газпрома". "В марте 2024 года группа приобрела долю в размере 27,49999998621683% в ООО "Сахалинская Энергия" за 94800 миллионов рублей… В настоящее время группа оценивает влияние данного события на консолидированную финансовую отчетность группы", – указывается в отчете. Сделка была совершена в соответствии с распоряжением правительства РФ от 23 марта 2024 года. Тогда оно утвердило продажу 27,5% доли в "Сахалинской Энергии" структуре "Газпрома" – ООО "Сахалинский проект" – вместо структуры "Новатэка", как это предусматривалось предыдущим распоряжением от апреля 2023 года. ООО "Сахалинский проект", согласно данным ЕГРЮЛ, учреждено 18 июля 2023 года. На 100% принадлежит компании ООО "Газпром Сахалин Холдинг". Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, прежний оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, был заменен на новое, российское, юрлицо – ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в этом ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. Доля крупнейшего участника общества – "Газпрома" – после совершения сделки выросла с 50% до 77,5%.
https://1prime.ru/20240502/gazprom-847869468.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/05/837410571_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_66a18989aa3b21c8a9838021672b1fe2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром
Экономика, Газпром
17:58 02.05.2024
 
"Газпром" приобрел долю в проекте "Сахалин-2"

"Газпром" выкупил 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" за 94,8 миллиарда рублей

Сахалин-1
Сахалин-1
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. "Газпром" выкупил 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" – компании ООО "Сахалинская энергия" – за 94,8 миллиарда рублей, оценивает влияние сделки на отчетность группы, говорится в годовом отчете "Газпрома".
"В марте 2024 года группа приобрела долю в размере 27,49999998621683% в ООО "Сахалинская Энергия" за 94800 миллионов рублей… В настоящее время группа оценивает влияние данного события на консолидированную финансовую отчетность группы", – указывается в отчете.
Сделка была совершена в соответствии с распоряжением правительства РФ от 23 марта 2024 года. Тогда оно утвердило продажу 27,5% доли в "Сахалинской Энергии" структуре "Газпрома" – ООО "Сахалинский проект" – вместо структуры "Новатэка", как это предусматривалось предыдущим распоряжением от апреля 2023 года.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
"Газпром" в 2023 году получил убыток в размере 629 млрд руб
16:08
ООО "Сахалинский проект", согласно данным ЕГРЮЛ, учреждено 18 июля 2023 года. На 100% принадлежит компании ООО "Газпром Сахалин Холдинг".
Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, прежний оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, был заменен на новое, российское, юрлицо – ООО "Сахалинская Энергия".
Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в этом ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. Доля крупнейшего участника общества – "Газпрома" – после совершения сделки выросла с 50% до 77,5%.
 
ЭкономикаГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала