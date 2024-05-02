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"Газпром" приобрел долю в проекте "Сахалин-2"

"Газпром" приобрел долю в проекте "Сахалин-2" - 02.05.2024, ПРАЙМ

"Газпром" приобрел долю в проекте "Сахалин-2"

"Газпром" выкупил 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" – компании ООО "Сахалинская энергия" – за 94,8 миллиарда рублей, оценивает влияние сделки на отчетность... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T17:58+0300

2024-05-02T17:58+0300

2024-05-02T17:58+0300

экономика

газпром

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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. "Газпром" выкупил 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" – компании ООО "Сахалинская энергия" – за 94,8 миллиарда рублей, оценивает влияние сделки на отчетность группы, говорится в годовом отчете "Газпрома". "В марте 2024 года группа приобрела долю в размере 27,49999998621683% в ООО "Сахалинская Энергия" за 94800 миллионов рублей… В настоящее время группа оценивает влияние данного события на консолидированную финансовую отчетность группы", – указывается в отчете. Сделка была совершена в соответствии с распоряжением правительства РФ от 23 марта 2024 года. Тогда оно утвердило продажу 27,5% доли в "Сахалинской Энергии" структуре "Газпрома" – ООО "Сахалинский проект" – вместо структуры "Новатэка", как это предусматривалось предыдущим распоряжением от апреля 2023 года. ООО "Сахалинский проект", согласно данным ЕГРЮЛ, учреждено 18 июля 2023 года. На 100% принадлежит компании ООО "Газпром Сахалин Холдинг". Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, прежний оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, был заменен на новое, российское, юрлицо – ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в этом ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. Доля крупнейшего участника общества – "Газпрома" – после совершения сделки выросла с 50% до 77,5%.

https://1prime.ru/20240502/gazprom-847869468.html

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