https://1prime.ru/20240502/dostupnost-847840114.html

Мишустин поручил обеспечить транспортную доступность туристических объектов

Мишустин поручил обеспечить транспортную доступность туристических объектов - 02.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил обеспечить транспортную доступность туристических объектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу РФ утвердить комплекс мероприятий по обеспечению транспортной доступности туристических объектов, говорится | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T10:11+0300

2024-05-02T10:11+0300

2024-05-02T10:19+0300

экономика

минтранс рф

михаил мишустин

транспорт

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу РФ утвердить комплекс мероприятий по обеспечению транспортной доступности туристических объектов, говорится на сайте кабмина.На сайте опубликован текст поручений Мишустина по развитию экономики предложения."Минтранс по поручению Михаила Мишустина должен утвердить комплекс мероприятий по обеспечению транспортной доступности туристических объектов. Особое внимание при этом необходимо уделить первоочередному развитию железнодорожного и автомобильного туризма по направлениям Урал, Поволжье, центральная и северо-западная часть России, увеличению количества зон придорожного сервиса на маршрутах к точкам притяжения туристов, включая федеральные, региональные и муниципальные дороги, приведению дорожной сети в нормативное состояние", - говорится в сообщении

https://1prime.ru/20240423/turizm-847609910.html

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минтранс рф, михаил мишустин, транспорт