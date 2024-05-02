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В Египте обсуждают увеличение роли рубля и юаня в расчетах
В Египте обсуждают увеличение роли рубля и юаня в расчетах - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Египте обсуждают увеличение роли рубля и юаня в расчетах
Торговые операции в китайских юанях и российских рублях будут важны для Египта, эти вопросы в настоящий момент обсуждают египетские специализированные... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T08:38+0300
2024-05-02T08:38+0300
2024-05-02T08:38+0300
экономика
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КАИР, 2 мая - ПРАЙМ. Торговые операции в китайских юанях и российских рублях будут важны для Египта, эти вопросы в настоящий момент обсуждают египетские специализированные учреждения, заявил РИА Новости министр финансов арабской республики Мухаммед Мааит. "Торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта. У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями", - сказал министр. По его словам, диверсификация валют, используемых в торговле, будет иметь значительную экономическую прибыль. "Вместо того, чтобы полагаться на одну или две валюты, в группе БРИКС существует корзина с множеством валют, среди которых валюты государств-членов (БРИКС), которые стали популярными во всем мире, например, юань и дирхам ОАЭ", - отметил он. В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, поскольку они понимают, что это "поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада". Ранее в апреле министр финансов Бразилии Фернанду Аддад сообщил РИА Новости, что допускает использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно обсуждает в настоящее время эти возможности. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отмечала, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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египет, рубль, юань
Экономика, ЕГИПЕТ, рубль, юань
В Египте обсуждают увеличение роли рубля и юаня в расчетах
Минфин Египта: власти обсуждают увеличение роли рубля и юаня в расчетах
КАИР, 2 мая - ПРАЙМ. Торговые операции в китайских юанях и российских рублях будут важны для Египта, эти вопросы в настоящий момент обсуждают египетские специализированные учреждения, заявил РИА Новости министр финансов арабской республики Мухаммед Мааит.
"Торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта. У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями", - сказал министр.
По его словам, диверсификация валют, используемых в торговле, будет иметь значительную экономическую прибыль.
"Вместо того, чтобы полагаться на одну или две валюты, в группе БРИКС существует корзина с множеством валют, среди которых валюты государств-членов (БРИКС), которые стали популярными во всем мире, например, юань и дирхам ОАЭ", - отметил он.
В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, поскольку они понимают, что это "поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада".
Ранее в апреле министр финансов Бразилии Фернанду Аддад сообщил РИА Новости, что допускает использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно обсуждает в настоящее время эти возможности.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отмечала, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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