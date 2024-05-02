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Bloomberg: возвращение релокантов в Россию обеспечило рост экономики страны

Bloomberg: возвращение релокантов в Россию обеспечило рост экономики страны - 02.05.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: возвращение релокантов в Россию обеспечило рост экономики страны

Многие россияне, покинувшие страну на фоне спецоперации на Украине, решили покончить с "самоизгнанием" и вернуться обратно, привнеся значительный экономический... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T11:44+0300

2024-05-02T11:44+0300

2024-05-02T11:50+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Многие россияне, покинувшие страну на фоне спецоперации на Украине, решили покончить с "самоизгнанием" и вернуться обратно, привнеся значительный экономический вклад, пишет агентство Bloomberg."Вернувшиеся в Россию работники составляют 0,3% от общего числа занятых в экономике. Это мало способствует снижению дефицита на рынке труда, но показывает огромный вклад репатриантов в экономическую деятельность", - говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ агентстве отметили, что возвращение репатриантов в Россию подтверждается статистикой самых популярных стран-назначений и данными компаний, помогающих с переездами. Тем не менее, россияне, оставшиеся за границей, сталкиваются с проблемами получения разрешения на жительство, обмена валюты и поиска работы.Кроме того, многие из тех, кто покинули Россию, считают свой статус за границей нестабильным или сталкиваются с дискриминацией.

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россия, новости