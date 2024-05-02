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Экс-глава Еврокомиссии призвал не называть четких дат расширения ЕС
Экс-глава Еврокомиссии призвал не называть четких дат расширения ЕС - 02.05.2024, ПРАЙМ
Экс-глава Еврокомиссии призвал не называть четких дат расширения ЕС
Бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал не называть конкретные даты следующей фазы расширения ЕС, чтобы не вызвать разочарование у... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:11+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал не называть конкретные даты следующей фазы расширения ЕС, чтобы не вызвать разочарование у стран-кандидатов, передает портал Euractiv."Баррозу выступает против конкретных дат, поскольку они "могут вызвать разочарование", - сказано в сообщении.Отмечается, что заявление Баррозу было сделано в ответ на слова главы Европейского совета Шарля Мишеля о возможном вступлении Украины в ЕС в 2030 году, при условии выполнения всех необходимых требований.Баррозу также подчеркнул, что некоторые балканские страны ожидают членства уже 20 лет. Он также отметил, что важно понять отношение к срокам расширения, особенно в случае Украины, учитывая, что она находится в состоянии войны.Экс-глава ЕК заключил, что страны-кандидаты должны постепенно интегрироваться в объединение.Ранее ЕК в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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ес, ек, новости, расширение
Политика, ЕС, ЕК, Новости, расширение
Экс-глава Еврокомиссии призвал не называть четких дат расширения ЕС
Экс-глава ЕК призвал не называть четких дат расширения ЕС, чтобы не вызвать разочарование
БРЮССЕЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал не называть конкретные даты следующей фазы расширения ЕС, чтобы не вызвать разочарование у стран-кандидатов, передает портал Euractiv.
"Баррозу выступает против конкретных дат, поскольку они "могут вызвать разочарование", - сказано в сообщении.
Отмечается, что заявление Баррозу было сделано в ответ на слова главы Европейского совета Шарля Мишеля о возможном вступлении Украины в ЕС в 2030 году, при условии выполнения всех необходимых требований.
Баррозу также подчеркнул, что некоторые балканские страны ожидают членства уже 20 лет. Он также отметил, что важно понять отношение к срокам расширения, особенно в случае Украины, учитывая, что она находится в состоянии войны.
Экс-глава ЕК заключил, что страны-кандидаты должны постепенно интегрироваться в объединение.
Ранее ЕК в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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