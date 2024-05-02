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Маск раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Маск раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США
Маск раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США - 02.05.2024, ПРАЙМ
Маск раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал видео, на котором законодатели-демократы США радуются принятию проекта о помощи Киеву, назвав его "странным". | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T22:35+0300
2024-05-02T22:35+0300
илон маск
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мая — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал видео, на котором законодатели-демократы США радуются принятию проекта о помощи Киеву, назвав его "странным".Член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси в апреле опубликовал видеозапись из зала заседаний палаты представителей, когда был принят законопроект о помощи Украине. На кадры попали законодатели-демократы, которые стоя приветствовали принятие документа, под аплодисменты размахивая украинскими флажками. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Маску это видео прислал пользователь соцсети Х в ответ на опрос бизнесмена о мерах против тех, кто срывает флаги США. Согласно предложению Маска, если кто-то сорвал флаг США и заменил его флагом другой страны, то такому человеку нужно предоставить бесплатный, но обязательный билет в один конец в государство этого флага.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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илон маск, украина, сша
Илон Маск, УКРАИНА, США
22:35 02.05.2024
 
Маск раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США

Маск об акции с украинскими флагами в конгрессе: это было странно

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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ВАШИНГТОН, 2 мая — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал видео, на котором законодатели-демократы США радуются принятию проекта о помощи Киеву, назвав его "странным".
Член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси в апреле опубликовал видеозапись из зала заседаний палаты представителей, когда был принят законопроект о помощи Украине. На кадры попали законодатели-демократы, которые стоя приветствовали принятие документа, под аплодисменты размахивая украинскими флажками.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Маску это видео прислал пользователь соцсети Х в ответ на опрос бизнесмена о мерах против тех, кто срывает флаги США. Согласно предложению Маска, если кто-то сорвал флаг США и заменил его флагом другой страны, то такому человеку нужно предоставить бесплатный, но обязательный билет в один конец в государство этого флага.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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