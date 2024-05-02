https://1prime.ru/20240502/gaz-847858679.html

В Молдавии снизили тариф на газ для населения

В Молдавии снизили тариф на газ для населения - 02.05.2024, ПРАЙМ

В Молдавии снизили тариф на газ для населения

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило запрос компании "Молдовагаз" о снижении тарифа на газ для бытовых потребителей,... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T11:55+0300

2024-05-02T11:55+0300

2024-05-02T11:56+0300

энергетика

газ

тариф на газ

молдавия

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/78/841007818_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9eca16a61806f75b6ea015bc06967e3b.jpg

КИШИНЕВ, 2 мая – ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило запрос компании "Молдовагаз" о снижении тарифа на газ для бытовых потребителей, тариф снижен на 10,3%, говорится в сообщении НАРЭ. На прошлой неделе компания "Молдовагаз" запросила НАРЭ о снижении тариф на газ для потребителей в Молдавии на 9,3%. "Совет директоров на открытом заседании утвердил регулируемые цены на поставку природного газа АО "Молдовагаз", а именно снижение прогноза среднегодовой закупочной цены природного газа с 518 до 482,5 долларов за тысячу кубических метров. Таким образом, тариф на природный газ для бытовых потребителей, поставляемый "Молдовагазом", снизился с 14,47 лея (0,82 доллара) до 13,12 лея (0,74 доллара) с учетом НДС за кубометр, что составляет 10,3%", - отметили в НАРЭ. В ведомстве подчеркнули, что основными факторами, которые определили необходимость пересмотреть тарифы, стали снижение цен на закупку природного газа на площадке ТТF в Нидерландах и значительное уменьшение объемов продажи природного газа для потребителей. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://1prime.ru/20240502/gazprom-847838756.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, тариф на газ, молдавия