https://1prime.ru/20240502/gaz-847858679.html
В Молдавии снизили тариф на газ для населения
В Молдавии снизили тариф на газ для населения - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Молдавии снизили тариф на газ для населения
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило запрос компании "Молдовагаз" о снижении тарифа на газ для бытовых потребителей,... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:55+0300
2024-05-02T11:55+0300
2024-05-02T11:56+0300
энергетика
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КИШИНЕВ, 2 мая – ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило запрос компании "Молдовагаз" о снижении тарифа на газ для бытовых потребителей, тариф снижен на 10,3%, говорится в сообщении НАРЭ. На прошлой неделе компания "Молдовагаз" запросила НАРЭ о снижении тариф на газ для потребителей в Молдавии на 9,3%. "Совет директоров на открытом заседании утвердил регулируемые цены на поставку природного газа АО "Молдовагаз", а именно снижение прогноза среднегодовой закупочной цены природного газа с 518 до 482,5 долларов за тысячу кубических метров. Таким образом, тариф на природный газ для бытовых потребителей, поставляемый "Молдовагазом", снизился с 14,47 лея (0,82 доллара) до 13,12 лея (0,74 доллара) с учетом НДС за кубометр, что составляет 10,3%", - отметили в НАРЭ. В ведомстве подчеркнули, что основными факторами, которые определили необходимость пересмотреть тарифы, стали снижение цен на закупку природного газа на площадке ТТF в Нидерландах и значительное уменьшение объемов продажи природного газа для потребителей. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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газ, тариф на газ, молдавия
Энергетика, Газ, тариф на газ, МОЛДАВИЯ
В Молдавии снизили тариф на газ для населения
Регулятор энергорынка Молдавии снизил тариф на газ для населения на 10,3 процента
КИШИНЕВ, 2 мая – ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии одобрило запрос компании "Молдовагаз" о снижении тарифа на газ для бытовых потребителей, тариф снижен на 10,3%, говорится в сообщении НАРЭ.
На прошлой неделе компания "Молдовагаз" запросила НАРЭ о снижении тариф на газ для потребителей в Молдавии на 9,3%.
"Совет директоров на открытом заседании утвердил регулируемые цены на поставку природного газа АО "Молдовагаз", а именно снижение прогноза среднегодовой закупочной цены природного газа с 518 до 482,5 долларов за тысячу кубических метров. Таким образом, тариф на природный газ для бытовых потребителей, поставляемый "Молдовагазом", снизился с 14,47 лея (0,82 доллара) до 13,12 лея (0,74 доллара) с учетом НДС за кубометр, что составляет 10,3%", - отметили в НАРЭ.
В ведомстве подчеркнули, что основными факторами, которые определили необходимость пересмотреть тарифы, стали снижение цен на закупку природного газа на площадке ТТF в Нидерландах и значительное уменьшение объемов продажи природного газа для потребителей.
В России увеличилась добыча газа, пишут СМИ
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.