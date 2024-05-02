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Россия увеличила добычу газа, пишут СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Россия увеличила добычу газа, пишут СМИ
Россия увеличила добычу газа, пишут СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила добычу газа, пишут СМИ
Добыча газа в России увеличилась на 9,4 процента в январе-марте 2023 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники Минэнерго. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:53+0300
2024-05-02T09:53+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Добыча газа в России увеличилась на 9,4 процента в январе-марте 2023 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники Минэнерго.Согласно изданию, основной рост произошел благодаря увеличению добычи "прочих производителей", в основном "Газпрома". "Газпром" увеличил свою добычу на 13 процентов до 132 миллиардов кубометров. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Отчасти рост объясняется увеличением экспорта "Газпрома" в ЕС относительно первого квартала 2023 года, когда тот был крайне низким, а также ростом поставок в Китай", - говорится в статье.Согласно авторам публикации, "Газпром" намерен нарастить поставки газа в Китай по "Силе Сибири", а также выйти на подписание контракта по газопроводу "Сила Сибири-2".Крупные независимые производители, такие как Роснефть и НОВАТЭК, сохранили добычу на примерно том же уровне, что и в прошлом году. Роснефть увеличила добычу газа на 1,5 процента, а НОВАТЭК сократил ее на 2,6 процента, заключили в издании.
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россия, газпром, газ, новости
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, Газ, Новости
09:53 02.05.2024
 
Россия увеличила добычу газа, пишут СМИ

"Ъ": добыча газа в России увеличилась на 9,4% в январе-марте 2023 года

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Добыча газа в России увеличилась на 9,4 процента в январе-марте 2023 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники Минэнерго.
Согласно изданию, основной рост произошел благодаря увеличению добычи "прочих производителей", в основном "Газпрома". "Газпром" увеличил свою добычу на 13 процентов до 132 миллиардов кубометров.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Отчасти рост объясняется увеличением экспорта "Газпрома" в ЕС относительно первого квартала 2023 года, когда тот был крайне низким, а также ростом поставок в Китай", - говорится в статье.
Согласно авторам публикации, "Газпром" намерен нарастить поставки газа в Китай по "Силе Сибири", а также выйти на подписание контракта по газопроводу "Сила Сибири-2".
Крупные независимые производители, такие как Роснефть и НОВАТЭК, сохранили добычу на примерно том же уровне, что и в прошлом году. Роснефть увеличила добычу газа на 1,5 процента, а НОВАТЭК сократил ее на 2,6 процента, заключили в издании.
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