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Чистый убыток "Газпрома" по МСФО составил 629,1 миллиарда рублей
Чистый убыток "Газпрома" по МСФО составил 629,1 миллиарда рублей - 02.05.2024, ПРАЙМ
Чистый убыток "Газпрома" по МСФО составил 629,1 миллиарда рублей
Чичтый убыток "газпрома" по МСФО за 2023 год составил 629,085 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T16:08+0300
2024-05-02T16:08+0300
2024-05-02T16:25+0300
газпром
чистый убыток
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Чичтый убыток "газпрома" по МСФО за 2023 год составил 629,085 миллиарда рублей, говорится в отчете компании."Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,085 миллиарда рублей против 1,226 триллиона прибыли годом ранее", - сказано в публикации. Аналитики ожидали прибыль в размере немногим менее 500 миллиардов рублей.Выручка от продаж снизилась на 26,8% - до 8,542 триллиона рублей.
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газпром, чистый убыток
Чистый убыток "Газпрома" по МСФО составил 629,1 миллиарда рублей
Чистый убыток "Газпрома" по МСФО составил 629,085 миллиарда рублей в 2023 году
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Чичтый убыток "газпрома" по МСФО за 2023 год составил 629,085 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
"Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,085 миллиарда рублей против 1,226 триллиона прибыли годом ранее", - сказано в публикации.
Аналитики ожидали прибыль в размере немногим менее 500 миллиардов рублей.
Выручка от продаж снизилась на 26,8% - до 8,542 триллиона рублей.