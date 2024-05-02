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Чистый убыток "Газпрома" по МСФО составил 629,1 миллиарда рублей

Чистый убыток "Газпрома" по МСФО составил 629,1 миллиарда рублей - 02.05.2024, ПРАЙМ

Чистый убыток "Газпрома" по МСФО составил 629,1 миллиарда рублей

Чичтый убыток "газпрома" по МСФО за 2023 год составил 629,085 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T16:08+0300

2024-05-02T16:08+0300

2024-05-02T16:25+0300

газпром

чистый убыток

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Чичтый убыток "газпрома" по МСФО за 2023 год составил 629,085 миллиарда рублей, говорится в отчете компании."Чистый убыток "Газпрома" по МСФО, относящийся к акционерам, в 2023 году составил 629,085 миллиарда рублей против 1,226 триллиона прибыли годом ранее", - сказано в публикации. Аналитики ожидали прибыль в размере немногим менее 500 миллиардов рублей.Выручка от продаж снизилась на 26,8% - до 8,542 триллиона рублей.

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газпром, чистый убыток