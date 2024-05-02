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"Полититческий шаманизм". В ГД оценили публикацию постпреда Украины в ООН - 02.05.2024, ПРАЙМ
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"Полититческий шаманизм". В ГД оценили публикацию постпреда Украины в ООН
"Полититческий шаманизм". В ГД оценили публикацию постпреда Украины в ООН - 02.05.2024, ПРАЙМ
"Полититческий шаманизм". В ГД оценили публикацию постпреда Украины в ООН
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал политическим шаманизмом публикацию постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в X, намекающую на возможное... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:00+0300
2024-05-02T11:39+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал политическим шаманизмом публикацию постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в X, намекающую на возможное нападение на Крымский мост. Об этом Белик сообщил в беседе с агентством РИА Новости."Сколько бы Кислица и его соратники ни рисовали картинок и ни изощрялись в остроумии, Крымский мост был, есть и будет. Так что ему в самую пору вместо Крымского моста опубликовать картинку, на которой не будет такого государства, как Украина", - заявил парламентарий.Белик подчеркнул, что, вопреки попыткам недоброжелателей, Крымский мост существует и будет продолжать существовать. Депутат также предположил, что у Кислицы может быть деревянная копия моста, в которую он втыкает иголки в надежде, что мост исчезнет.Кислица ранее в социальной сети X разместил "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". При этом на каждую разновидность моста он прикрепил картинку с соответствующим изображением, однако под надписью "Керченские мосты" изображение отстутствует.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что такое нападение на Крым будет означать эскалацию конфликта и призвал украинские власти осознать, что оно будет встречено "неизбежным отпором" с применением любого вида оружия.
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Политика, РОССИЯ, ГД, ООН, Новости
11:00 02.05.2024 (обновлено: 11:39 02.05.2024)
 
"Полититческий шаманизм". В ГД оценили публикацию постпреда Украины в ООН

Депутат ГД о публикации постпреда Украины в ООН: это политический шаманизм

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал политическим шаманизмом публикацию постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в X, намекающую на возможное нападение на Крымский мост. Об этом Белик сообщил в беседе с агентством РИА Новости.
"Сколько бы Кислица и его соратники ни рисовали картинок и ни изощрялись в остроумии, Крымский мост был, есть и будет. Так что ему в самую пору вместо Крымского моста опубликовать картинку, на которой не будет такого государства, как Украина", - заявил парламентарий.
Белик подчеркнул, что, вопреки попыткам недоброжелателей, Крымский мост существует и будет продолжать существовать. Депутат также предположил, что у Кислицы может быть деревянная копия моста, в которую он втыкает иголки в надежде, что мост исчезнет.
Кислица ранее в социальной сети X разместил "список шести основных типов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты". При этом на каждую разновидность моста он прикрепил картинку с соответствующим изображением, однако под надписью "Керченские мосты" изображение отстутствует.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что такое нападение на Крым будет означать эскалацию конфликта и призвал украинские власти осознать, что оно будет встречено "неизбежным отпором" с применением любого вида оружия.
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