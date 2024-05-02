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В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok

В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok - 02.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили заблокировать Tik Tok

Член комитета Государственной Думы по безопасности Султан Хамзаев предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать Tik Tok на территории России. Об... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T12:29+0300

2024-05-02T12:29+0300

2024-05-02T12:29+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Член комитета Государственной Думы по безопасности Султан Хамзаев предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать Tik Tok на территории России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ."Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу Вас рассмотреть возможность блокировки деятельности китайской социальной сети TikTok (ТикТок) на территории Российской Федерации", - говорится в обращении.По мнению парламентария, алгоритм социальной сети подавляет детей и влияет на их психологическое здоровье. Он также отметил, что эксперты говорят о негативном влиянии Tik Tok на психику несовершеннолетних, что может привести к ухудшению рабочей памяти, депрессии, тревожности и стрессу.Депутат также указал на скандалы и судебные разбирательства, связанные с этой социальной сетью.

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россия, госдума, tiktok, новости