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Импорт в США из России в марте вырос до 427 миллионов долларов - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Импорт в США из России в марте вырос до 427 миллионов долларов
Импорт в США из России в марте вырос до 427 миллионов долларов - 02.05.2024, ПРАЙМ
Импорт в США из России в марте вырос до 427 миллионов долларов
США в марте текущего года импортировали из России товары на сумму 427 миллионов долларов, что примерно в полтора раза выше показателя за предыдущий месяц,... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T23:09+0300
2024-05-02T23:09+0300
экономика
импорт
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. США в марте текущего года импортировали из России товары на сумму 427 миллионов долларов, что примерно в полтора раза выше показателя за предыдущий месяц, заявило Бюро переписи США, выполняющее роль центрального статистического органа страны. Согласно его данным, в марте импорт товаров из России составлял порядка 287,9 миллиона долларов. Экспорт США в РФ в марте также незначительно вырос до $43,7 миллиона по сравнению с $36 миллионами в феврале. За последние годы экономические связи РФ и США значительно сократились, главным образом из-за введенных Вашингтоном односторонних рестрикций. Согласно выводам из мартовского доклада Управления торгового представителя США, объем российско-американской двухсторонней торговли упал с $38,2 миллиарда в 2013 году до $5,2 миллиарда в 2023 году.
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импорт, сша, россия
Экономика, импорт, США, РОССИЯ
23:09 02.05.2024
 
Импорт в США из России в марте вырос до 427 миллионов долларов

Импорт в США из России в марте вырос до $427 млн, экспорт также увеличился

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. США в марте текущего года импортировали из России товары на сумму 427 миллионов долларов, что примерно в полтора раза выше показателя за предыдущий месяц, заявило Бюро переписи США, выполняющее роль центрального статистического органа страны.
Согласно его данным, в марте импорт товаров из России составлял порядка 287,9 миллиона долларов. Экспорт США в РФ в марте также незначительно вырос до $43,7 миллиона по сравнению с $36 миллионами в феврале.
За последние годы экономические связи РФ и США значительно сократились, главным образом из-за введенных Вашингтоном односторонних рестрикций. Согласно выводам из мартовского доклада Управления торгового представителя США, объем российско-американской двухсторонней торговли упал с $38,2 миллиарда в 2013 году до $5,2 миллиарда в 2023 году.
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