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Импорт в США из России в марте вырос до 427 миллионов долларов

Импорт в США из России в марте вырос до 427 миллионов долларов - 02.05.2024, ПРАЙМ

Импорт в США из России в марте вырос до 427 миллионов долларов

США в марте текущего года импортировали из России товары на сумму 427 миллионов долларов, что примерно в полтора раза выше показателя за предыдущий месяц,... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T23:09+0300

2024-05-02T23:09+0300

2024-05-02T23:09+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. США в марте текущего года импортировали из России товары на сумму 427 миллионов долларов, что примерно в полтора раза выше показателя за предыдущий месяц, заявило Бюро переписи США, выполняющее роль центрального статистического органа страны. Согласно его данным, в марте импорт товаров из России составлял порядка 287,9 миллиона долларов. Экспорт США в РФ в марте также незначительно вырос до $43,7 миллиона по сравнению с $36 миллионами в феврале. За последние годы экономические связи РФ и США значительно сократились, главным образом из-за введенных Вашингтоном односторонних рестрикций. Согласно выводам из мартовского доклада Управления торгового представителя США, объем российско-американской двухсторонней торговли упал с $38,2 миллиарда в 2013 году до $5,2 миллиарда в 2023 году.

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импорт, сша, россия