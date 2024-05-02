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Россияне резко охладели к ипотеке, пишут СМИ

Россияне резко охладели к ипотеке, пишут СМИ - 02.05.2024, ПРАЙМ

Россияне резко охладели к ипотеке, пишут СМИ

Согласно итогам марта текущего года, выдача ипотеки в России снизилась почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили "Известия" со... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T10:09+0300

2024-05-02T10:09+0300

2024-05-02T10:46+0300

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Согласно итогам марта текущего года, выдача ипотеки в России снизилась почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили "Известия" со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Отмечается, что за март 2024 года банки предоставили 126 тысяч ипотечных займов на общую сумму в 500 миллиардов рублей. Это на 39% и 36% соответственно ниже в сравнению с мартом прошлого года. По данным "Известий", в "Росбанке" наблюдалась подобная ситуация. Кредитное учреждение по итогам марта выдало на 40% жилищных кредитов меньше, чем за тот же месяц 2023 года.Ссылаясь на пресс-службу ЦБ, издание сообщило, что на замедление выдачи ипотеки повлияли принятые регулятором и правительством РФ меры по охлаждению рынка, в том числе постепенное ужесточение макропруденциального регулирования и условий льготных ипотечных программ.Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал "Известиям", что в марте прошлого года ключевая ставка находилась на уровне 7,5% и это позволяло многим россиянам, которые не подходили под параметры льготных программ, приобрести жилье в ипотеку.

https://1prime.ru/20240502/nedvizhimost-847696471.html

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ипотека, жилье, россия