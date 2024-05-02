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Иран ввел санкции против американских фирм и физлиц за поддержку Израиля - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Иран ввел санкции против американских фирм и физлиц за поддержку Израиля
Иран ввел санкции против американских фирм и физлиц за поддержку Израиля - 02.05.2024, ПРАЙМ
Иран ввел санкции против американских фирм и физлиц за поддержку Израиля
МИД Ирана ввел санкции против нескольких американских компаний и физических лиц в связи с поддержкой ими Израиля. В число включенных в санкционный список вошли... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:52+0300
2024-05-02T09:52+0300
политика
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ТЕГЕРАН, 2 мая – ПРАЙМ. МИД Ирана ввел санкции против нескольких американских компаний и физических лиц в связи с поддержкой ими Израиля. В число включенных в санкционный список вошли военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, энергетическая компания Chevron и крупный мировой производитель военной и аэрокосмической техники General Dynamics. Об этом сообщило правительство Ирана. "МИД Ирана наложил санкции на ряд физических лиц и учреждений США... за их поддержку израильского режима и соучастие в совершении ужасных деяний против палестинского народа, в частности жителей сектора Газа", — сказано в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале иранского правительства. Всего санкции были применены в отношении пяти юридических и семи физических лиц из США.
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сша, иран
Политика, США, ИРАН
09:52 02.05.2024
 
Иран ввел санкции против американских фирм и физлиц за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против пяти юрлиц и семи физлиц из США за поддержку Израиля

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© AFP / STR
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ТЕГЕРАН, 2 мая – ПРАЙМ. МИД Ирана ввел санкции против нескольких американских компаний и физических лиц в связи с поддержкой ими Израиля. В число включенных в санкционный список вошли военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, энергетическая компания Chevron и крупный мировой производитель военной и аэрокосмической техники General Dynamics. Об этом сообщило правительство Ирана.
"МИД Ирана наложил санкции на ряд физических лиц и учреждений США... за их поддержку израильского режима и соучастие в совершении ужасных деяний против палестинского народа, в частности жителей сектора Газа", — сказано в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале иранского правительства.
Всего санкции были применены в отношении пяти юридических и семи физических лиц из США.
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ПолитикаСШАИРАН
 
 
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