https://1prime.ru/20240502/ishim-847834598.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся выше критической отметки

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся выше критической отметки - 02.05.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся выше критической отметки

Вода в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области в течение суток поднялась на 69 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) достигла уровня в 1129... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T07:13+0300

2024-05-02T07:13+0300

2024-05-02T07:40+0300

происшествия

тюменская область

паводок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/14/847547153_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_82b063cf08ff30d0ad104bef432906ea.jpg

ТЮМЕНЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области в течение суток поднялась на 69 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) достигла уровня в 1129 сантиметров. Этот показатель выше критической отметки опасного явления на 129 сантиметров. По данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово — 1129 сантиметров (критический — 1000), на это же время 1 мая уровень фиксировался на отметке в 1060 сантиметров. В среду днем глава региона Александр Моор сообщил, что паводок на реке Ишим сместился к селу Викулово, максимум на этом участке ожидается 8-9 мая. Согласно данным из открытых источников, в Викуловском районе проживает примерно 15 тысяч человек. Из опубликованной на сайте паводок72.рф информации следует, что в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр Викулово, в котором более семи тысяч жителей. ГОРОД ИШИМВода в городе Ишим в течение среды находилась на отметке 1057 сантиметров, но к 8.00 (6.00 мск) четверга снизилась на восемь сантиметров, до 1049 сантиметров. Об этом сообщило областное правительство.По данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра регионального правительства, на 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме — 1049 сантиметров, минус восемь сантиметров за сутки, на 22.00 (20.00 мск) среды уровень воды был на отметке 1057 сантиметров, изменений уровня воды с 8.00 (6.00 мск) не было.Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Максимальный подъем воды фиксировался 22 апреля на отметке 1064 сантиметра, затем до 26 апреля шел спад, а с 27 апреля с отметки 1024 сантиметра начался вторичный подъём воды в реке. Предполагалось, что он может продлиться по пятницы.СЕЛО АБАТСКОЕПо данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 2 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1232 сантиметра, прибавив четыре сантиметра за сутки. При этом данные с 22.00 (20.00 мск) 1 мая не изменились.Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.Наихудший сценарий паводка предусматривает, что в зону затопления в этом районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, около восьми тысяч.Режим ЧС по паводку в Тюменской области действует с 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.

https://1prime.ru/20240430/kurgan-847812318.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тюменская область, паводок