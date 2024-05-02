Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО - 02.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240502/iskander-847842891.html
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО - 02.05.2024, ПРАЙМ
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО
Российские "Искандеры" являются эквивалентом американских ракет ATACMS, но полностью превосходят их, заявил бывший морпех США Брайан Берлетик. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:27+0300
2024-05-02T11:33+0300
россия
ракеты atacms
новости
вооружения
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/57/837295709_0:137:3073:1865_1920x0_80_0_0_92cba67bc94c265348d0c696fb4ca3e9.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российские "Искандеры" являются эквивалентом американских ракет ATACMS, но полностью превосходят их, заявил бывший морпех США Брайан Берлетик."Ее дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она современнее, ее не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS", — отметил он на своем YouTube-канале New Atlas.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсновное назначение ракетных комплексов "Искандер" — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемых средствами ПВО, на дальностях до 500 километров. ОТРК "Искандер" может использовать для поражения целей следующие типы боевых частей: осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную, следует из данных открытых источников.Ранее бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы способны перехватывать ракеты ATACMS ВСУ. Риттер также отмечал, что российские войска уже нашли способ противодействия управляемым бомбам ВСУ, и это может быть применено к любому другому оружию, поставляемому Украине.
https://1prime.ru/20240417/oruzhie-847450631.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/57/837295709_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9a5ef6a2514a2ecb548ea7f0a4747f10.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ракеты atacms, новости, сша
РОССИЯ, ракеты ATACMS, Новости, Вооружения, США
11:27 02.05.2024 (обновлено: 11:33 02.05.2024)
 
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО

Экс-морпех Берлетик: Ракеты ОТРК "Искандер" превосходят ATACMS во всем

© РИА Новости . Константин Морозов | Перейти в медиабанкТактико-специальное учение ОТРК "Искандер-М"
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Константин Морозов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российские "Искандеры" являются эквивалентом американских ракет ATACMS, но полностью превосходят их, заявил бывший морпех США Брайан Берлетик.
"Ее дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она современнее, ее не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS", — отметил он на своем YouTube-канале New Atlas.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемых средствами ПВО, на дальностях до 500 километров. ОТРК "Искандер" может использовать для поражения целей следующие типы боевых частей: осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную, следует из данных открытых источников.
Ранее бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы способны перехватывать ракеты ATACMS ВСУ. Риттер также отмечал, что российские войска уже нашли способ противодействия управляемым бомбам ВСУ, и это может быть применено к любому другому оружию, поставляемому Украине.
Запуск ракеты Циркон - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Не "Искандеры". Эксперт назвал самое опасное для Британии оружие России
17 апреля, 11:01
 
ВооруженияРОССИЯракеты ATACMSНовостиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала