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Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО

Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО - 02.05.2024, ПРАЙМ

Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО

Российские "Искандеры" являются эквивалентом американских ракет ATACMS, но полностью превосходят их, заявил бывший морпех США Брайан Берлетик. | 02.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Российские "Искандеры" являются эквивалентом американских ракет ATACMS, но полностью превосходят их, заявил бывший морпех США Брайан Берлетик."Ее дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она современнее, ее не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS", — отметил он на своем YouTube-канале New Atlas.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсновное назначение ракетных комплексов "Искандер" — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемых средствами ПВО, на дальностях до 500 километров. ОТРК "Искандер" может использовать для поражения целей следующие типы боевых частей: осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную, следует из данных открытых источников.Ранее бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы способны перехватывать ракеты ATACMS ВСУ. Риттер также отмечал, что российские войска уже нашли способ противодействия управляемым бомбам ВСУ, и это может быть применено к любому другому оружию, поставляемому Украине.

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