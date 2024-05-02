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ФНС напомнила о подаче уведомлений о контролируемых иностранных компаниях
ФНС напомнила о подаче уведомлений о контролируемых иностранных компаниях - 02.05.2024, ПРАЙМ
ФНС напомнила о подаче уведомлений о контролируемых иностранных компаниях
Владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК) обязаны направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) России соответствующее уведомление за 2023 год,... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T05:22+0300
2024-05-02T05:22+0300
2024-05-02T05:22+0300
экономика
кик
фнс россии
уведомление
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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК) обязаны направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) России соответствующее уведомление за 2023 год, последний день, когда это можно сделать, - 2 мая, напоминает ведомство. Лицо признается контролирующим КИК, если доля его прямого или косвенного участия в такой организации составляет более 25%, либо более 10% - если российские налоговые резиденты контролируют в совокупности более 50% ее капитала. ФНС на своем сайте напоминает, что обязанность подавать уведомления не зависит от наличия у контролируемой организации прибыли и необходимости платить налоги. Одновременно с подачей уведомления участники КИК должны представить в налоговый орган документы, подтверждающие основания для освобождения от налогообложения прибыли такой компании. Если для освобождения от налога нет оснований, тогда необходимо представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК, уточняет ФНС. За непредставление уведомления о КИК на налогоплательщика налагается штраф в размере 500 тысяч рублей, напоминает ФНС. Форма, формат и порядок представления такого уведомления в электронной форме утверждены приказом ведомства, который опубликован на официальном сайте службы.
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кик, фнс россии, уведомление
Экономика, КИК, ФНС России, уведомление
ФНС напомнила о подаче уведомлений о контролируемых иностранных компаниях
ФНС России: срок подачи уведомлений о КИК за 2023 год истекает 2 мая
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК) обязаны направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) России соответствующее уведомление за 2023 год, последний день, когда это можно сделать, - 2 мая, напоминает ведомство.
Лицо признается контролирующим КИК, если доля его прямого или косвенного участия в такой организации составляет более 25%, либо более 10% - если российские налоговые резиденты контролируют в совокупности более 50% ее капитала. ФНС на своем сайте напоминает, что обязанность подавать уведомления не зависит от наличия у контролируемой организации прибыли и необходимости платить налоги.
Одновременно с подачей уведомления участники КИК должны представить в налоговый орган документы, подтверждающие основания для освобождения от налогообложения прибыли такой компании. Если для освобождения от налога нет оснований, тогда необходимо представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК, уточняет ФНС.
За непредставление уведомления о КИК на налогоплательщика налагается штраф в размере 500 тысяч рублей, напоминает ФНС. Форма, формат и порядок представления такого уведомления в электронной форме утверждены приказом ведомства, который опубликован на официальном сайте службы.
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