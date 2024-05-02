https://1prime.ru/20240502/kitay-847865357.html
Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае
Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае - 02.05.2024, ПРАЙМ
Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае
Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T14:34+0300
2024-05-02T14:34+0300
2024-05-02T14:56+0300
экономика
россия
китай
ярмарка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847866200_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d0ec7016d80e8ffd3c06949ca95c705.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Участниками Кантонской ярмарки в Китае стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО "Иль Мио Мороженко" из Солнечногорска, ЛВЗ (ликёроводочный завод - ред.) Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО "Фуд Тим" из Дмитрова, компания ООО "Смарт" из Долгопрудного горокруга, выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО "Щелковский МПК" из Щелково", - отметили в пресс-службе. Как рассказали в подмосковном мининвесте, Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) является самой крупной торговой выставкой в Китае и главной витриной китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре "Пачжоу".
https://1prime.ru/20240426/postavschik-847750622.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847866200_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b2ba43a18c41fbfdbdf1e08f92d382fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, ярмарка
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ярмарка
Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае
Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Участниками Кантонской ярмарки в Китае стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО "Иль Мио Мороженко" из Солнечногорска, ЛВЗ (ликёроводочный завод - ред.) Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО "Фуд Тим" из Дмитрова, компания ООО "Смарт" из Долгопрудного горокруга, выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО "Щелковский МПК" из Щелково", - отметили в пресс-службе.
Как рассказали в подмосковном мининвесте, Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) является самой крупной торговой выставкой в Китае и главной витриной китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре "Пачжоу".
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для ВПК России