https://1prime.ru/20240502/kitay-847865357.html

Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае

Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае - 02.05.2024, ПРАЙМ

Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае

Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T14:34+0300

2024-05-02T14:34+0300

2024-05-02T14:56+0300

экономика

россия

китай

ярмарка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847866200_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d0ec7016d80e8ffd3c06949ca95c705.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Участниками Кантонской ярмарки в Китае стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО "Иль Мио Мороженко" из Солнечногорска, ЛВЗ (ликёроводочный завод - ред.) Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО "Фуд Тим" из Дмитрова, компания ООО "Смарт" из Долгопрудного горокруга, выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО "Щелковский МПК" из Щелково", - отметили в пресс-службе. Как рассказали в подмосковном мининвесте, Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) является самой крупной торговой выставкой в Китае и главной витриной китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре "Пачжоу".

https://1prime.ru/20240426/postavschik-847750622.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, ярмарка