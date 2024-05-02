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Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае
Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае - 02.05.2024, ПРАЙМ
Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае
Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T14:34+0300
2024-05-02T14:56+0300
экономика
россия
китай
ярмарка
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Участниками Кантонской ярмарки в Китае стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО "Иль Мио Мороженко" из Солнечногорска, ЛВЗ (ликёроводочный завод - ред.) Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО "Фуд Тим" из Дмитрова, компания ООО "Смарт" из Долгопрудного горокруга, выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО "Щелковский МПК" из Щелково", - отметили в пресс-службе. Как рассказали в подмосковном мининвесте, Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) является самой крупной торговой выставкой в Китае и главной витриной китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре "Пачжоу".
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россия, китай, ярмарка
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ярмарка
14:34 02.05.2024 (обновлено: 14:56 02.05.2024)
 
Компании из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае

Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае

© Фото : Официальные соцсети CIEFВыставочный центр Пачжоу, где проходит Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF)
Выставочный центр Пачжоу, где проходит Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© Фото : Официальные соцсети CIEF
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Шесть компаний из Подмосковья, занимающихся производством сладостей, мясной и рыбной продукции, приняли участие в Кантонской ярмарке в Китае, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Участниками Кантонской ярмарки в Китае стали сразу шесть компаний из Подмосковья. В число компаний, ставших участниками ярмарки, вошли: производитель мороженого и молочной продукции ООО "Иль Мио Мороженко" из Солнечногорска, ЛВЗ (ликёроводочный завод - ред.) Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО "Фуд Тим" из Дмитрова, компания ООО "Смарт" из Долгопрудного горокруга, выпускающая маринованные соления, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО "Щелковский МПК" из Щелково", - отметили в пресс-службе.
Как рассказали в подмосковном мининвесте, Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) является самой крупной торговой выставкой в Китае и главной витриной китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре "Пачжоу".
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