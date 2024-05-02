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Суд отклонил иск АСВ о признании незаконной продажи акций АО "Киви"

Суд отклонил иск АСВ о признании незаконной продажи акций АО "Киви" - 02.05.2024, ПРАЙМ

Суд отклонил иск АСВ о признании незаконной продажи акций АО "Киви"

Арбитражный суд Москвы отказался признать незаконной сделку, в рамках которой кипрская Qiwi plc продала акции АО "Киви", владеющего "Киви банком" гонконгской... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T13:57+0300

2024-05-02T13:57+0300

2024-05-02T13:57+0300

россия

суд

"киви банк"

новости

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказался признать незаконной сделку, в рамках которой кипрская Qiwi plc продала акции АО "Киви", владеющего "Киви банком" гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Отказать в удовлетворении исковых требований Агентства по страхованию вкладов" , - огласила решение судья Ирина Григорьева.Суд в четверг приступил к рассмотрению дела по существу. Юрист АСВ в ходе заседания заявил ходатайство об оценки сделки, сумма которой на сегодняшний день составляет 23 миллиарда 750 миллионов рублей, а также об истребовании договора о передачи интеллектуальной собственности Fusion Factor Fintech Limited. Кроме того, он запросил истребовать из органов ЗАГСа данные о регистрации и расторжении брака директора Qiwi plc Андрея Протопопова, а также бенефициара Сергея Солонина с целью установить их возможное родство, а также сведения о доходах Протопопова у налоговой, чтобы удостовериться, что такие средства (на совершение сделки) у него есть.В свою очередь ответчик посчитал данные требования "срывом заседания" и просил в иске отказать.В январе кипрская Qiwi plc продала акции АО "Киви", владеющего "Киви банком", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на момент подачи иска в марте выполняло функции временной администрации, а сейчас является ликвидатором "Киви банка". Ответчиками также являлись Fusion Factor Fintech Limited и АО "Киви".По словам юриста Qiwi plc, иск следовало оставить без рассмотрения, так как у "Киви банка" нет права оспаривать сделку "на верхнем уровне" с акциями материнской компании по корпоративным основаниям. Он также указывал, что целью сделки был перевод актива из недружественной кипрской юрисдикции в дружественную гонконгскую и ЦБ с ФАС ее предварительно согласовали.Истец в ответ на доводы отзыва заявил, что выступает не в защиту интересов акционеров компании, а в защиту интересов кредиторов банка. Он обращал особое внимание, что главная цель – сохранить имущество конечного бенефициара банка Солонина. Как пояснил юрист, если в ходе ликвидации выяснится, что банк не может удовлетворить требования кредиторов, отвечать по обязательствам будет конечный бенефициар.Суд 10 апреля по заявлению Банка России решил ликвидировать "Киви банк", оператора популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель АСВ сообщил тогда в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда рублей, что говорит об отсутствии на данный момент признаков банкротства.Группа Qiwi ранее сообщила, что в январе 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки – 23,75 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240423/likvidatsiya-847604914.html

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