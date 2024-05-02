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Китай открыл для России свои "ворота в космос". На Западе сделали выводы - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Китай открыл для России свои "ворота в космос". На Западе сделали выводы
Китай открыл для России свои "ворота в космос". На Западе сделали выводы - 02.05.2024, ПРАЙМ
Китай открыл для России свои "ворота в космос". На Западе сделали выводы
Отношения Москвы и Пекина развиваются, несмотря на сомнения западных аналитиков, появление российского форпоста на передовом китайском космодроме Вэньчан это... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:37+0300
2024-05-02T10:37+0300
китай
россия
космос
запад
сша
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пекина развиваются, несмотря на сомнения западных аналитиков, появление российского форпоста на передовом китайском космодроме Вэньчан это подтверждает. Об этом пишет издание The Economist."Вэньчан стал удобнейшими воротами в космос. Запуски с южного острова Хайнань поблизости от экватора облегчаются самим вращением Земли. А крупнейшие ракеты “Чанчжэн” (“Великий поход”) доставляются на прибрежный космодром, окруженный пальмами, морем", - сказано в материалах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак напоминает издание, Пекин принял решение "открыть ворота", пригласив Московский энергетический институт (МЭИ) открыть в Вэньчане филиал. Отмечается, что церемония закладки первого камня НИУ "МЭИ" состоялась 30 января. Как заявлял мэр города Вэньчан, глава администрации местного аэрокосмического наукограда Лю Чун, филиал российского вуза поможет продвигать проекты по изучению космоса на Хайнане.Как пишет издание, российский форпост в Китае показал, что сотрудничество двухх стран стремительно развивается."Долгие годы американские и западные политики утешали себя тем, что Китай и Россия якобы живут в неравном и зыбком “браке по расчету”, который толком не устраивает ни одного из партнеров. Взаимное недоверие действительно ограничивало связи. Но вглядитесь повнимательнее: даже в столь отдаленных местах, как Вэньчан, вы увидите, что китайско-российские интересы совпадают, а их союз может оказаться прочным", - заключает The Economist.Полный текст читайте на ИноСМИ
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китай, россия, космос, запад, сша
КИТАЙ, РОССИЯ, космос, ЗАПАД, США
10:37 02.05.2024
 
Китай открыл для России свои "ворота в космос". На Западе сделали выводы

Economist: Россия и Китай укрепили связи, и филиал МЭИ в Вэньчане это доказывает

© NASA#Снимок с борта МКС урагана Харви у берегов Техаса, США. 25 августа 2017
#Снимок с борта МКС урагана Харви у берегов Техаса, США. 25 августа 2017 - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© NASA
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пекина развиваются, несмотря на сомнения западных аналитиков, появление российского форпоста на передовом китайском космодроме Вэньчан это подтверждает. Об этом пишет издание The Economist.
"Вэньчан стал удобнейшими воротами в космос. Запуски с южного острова Хайнань поблизости от экватора облегчаются самим вращением Земли. А крупнейшие ракеты “Чанчжэн” (“Великий поход”) доставляются на прибрежный космодром, окруженный пальмами, морем", - сказано в материалах.
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Как напоминает издание, Пекин принял решение "открыть ворота", пригласив Московский энергетический институт (МЭИ) открыть в Вэньчане филиал.
Отмечается, что церемония закладки первого камня НИУ "МЭИ" состоялась 30 января. Как заявлял мэр города Вэньчан, глава администрации местного аэрокосмического наукограда Лю Чун, филиал российского вуза поможет продвигать проекты по изучению космоса на Хайнане.
Как пишет издание, российский форпост в Китае показал, что сотрудничество двухх стран стремительно развивается.
"Долгие годы американские и западные политики утешали себя тем, что Китай и Россия якобы живут в неравном и зыбком “браке по расчету”, который толком не устраивает ни одного из партнеров. Взаимное недоверие действительно ограничивало связи. Но вглядитесь повнимательнее: даже в столь отдаленных местах, как Вэньчан, вы увидите, что китайско-российские интересы совпадают, а их союз может оказаться прочным", - заключает The Economist.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает
12 апреля, 18:02
 
КИТАЙРОССИЯкосмосЗАПАДСША
 
 
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