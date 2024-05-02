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Курс доллара снизился до 92,95 рубля - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Курс доллара снизился до 92,95 рубля
Курс доллара снизился до 92,95 рубля - 02.05.2024, ПРАЙМ
Курс доллара снизился до 92,95 рубля
Курс рубля в начале торгов перешел к росту в паре с долларом, мало меняется к юаню, снижается к евро: американская валюта дешевеет до 92,95 рубля, китайская... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T07:27+0300
2024-05-02T07:28+0300
экономика
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов перешел к росту в паре с долларом, мало меняется к юаню, снижается к евро: американская валюта дешевеет до 92,95 рубля, китайская торгуется по 12,74 рубля, европейская дорожает до 99,74 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 10 копеек, до 92,95 рубля, юаня – колеблется у уровня предыдущего закрытия – 12,74 рубля, евро растет почти на 3 копейки, до 99,74 рубля. На старте торгов доллар рос на 70 копеек, до 93,75 рубля, юань на 2 копейки - до 12,76 рубля.
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курсы валют, московская биржа, доллар
Экономика, Курсы валют, Московская биржа, доллар
07:27 02.05.2024 (обновлено: 07:28 02.05.2024)
 
Курс доллара снизился до 92,95 рубля

Курс доллара на Московской бирже снизился до 92,95 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов перешел к росту в паре с долларом, мало меняется к юаню, снижается к евро: американская валюта дешевеет до 92,95 рубля, китайская торгуется по 12,74 рубля, европейская дорожает до 99,74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 10 копеек, до 92,95 рубля, юаня – колеблется у уровня предыдущего закрытия – 12,74 рубля, евро растет почти на 3 копейки, до 99,74 рубля.
На старте торгов доллар рос на 70 копеек, до 93,75 рубля, юань на 2 копейки - до 12,76 рубля.
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