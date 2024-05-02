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Затея Макрона ввести войска на Украину обречена, заявили в Госдуме - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Затея Макрона ввести войска на Украину обречена, заявили в Госдуме
Затея Макрона ввести войска на Украину обречена, заявили в Госдуме - 02.05.2024, ПРАЙМ
Затея Макрона ввести войска на Украину обречена, заявили в Госдуме
Затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию, обречена. Об атом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T15:14+0300
2024-05-02T15:14+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию, обречена. Об атом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет."Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал", - заметил парламентарий.По словам Шеремета, Россия готова дать отпор любому агрессору и может достать своего противника в любой точке планеты.Парламентарий также предупредил, что Макрон рискует стать политическим шарлатаном, отправив своих солдат на смерть.Ранее французский лидер поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий на Украине в ходе конференции, посвященной помощи киевскому режиму, но его предложение не было поддержано ни европейскими лидерами, ни оппозицией во Франции.По словам главы СВР России Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину.
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россия, госдума, эммануэль макрон, новости
Политика, РОССИЯ, Госдума, Эммануэль Макрон, Новости
15:14 02.05.2024
 
Затея Макрона ввести войска на Украину обречена, заявили в Госдуме

Шеремет: затея Макрона ввести войска на Украину с целью ослабить Россию обречена

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию, обречена. Об атом агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Украина неинтересна Западу как государство. Она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и потом разделить по кускам. Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал", - заметил парламентарий.
По словам Шеремета, Россия готова дать отпор любому агрессору и может достать своего противника в любой точке планеты.
Парламентарий также предупредил, что Макрон рискует стать политическим шарлатаном, отправив своих солдат на смерть.
Ранее французский лидер поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий на Украине в ходе конференции, посвященной помощи киевскому режиму, но его предложение не было поддержано ни европейскими лидерами, ни оппозицией во Франции.
По словам главы СВР России Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Макрон заявил о согласии "многих стран" с идеей отправить войска на Украину
14:09
 
ПолитикаРОССИЯГосдумаЭммануэль МакронНовости
 
 
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