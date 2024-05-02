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Россиянам могут разрешить раннее использование маткапитала на жилье
Россиянам могут разрешить раннее использование маткапитала на жилье - 02.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам могут разрешить раннее использование маткапитала на жилье
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:07+0300
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения ребенка, документ доступен в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" разработан в целях предоставления возможности лицам, имеющим право на материнский (семейный) капитал, распоряжаться средствами на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы отмечают, что в настоящее время право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения или усыновления, но может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, кроме случаев направления средств на первоначальный взнос, погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, на приобретение товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, на оплату платных услуг дошкольного образования, на получение ежемесячной выплаты. "Однако такая ситуация с длительным ожиданием возможности реализации права влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если улучшение жилищных условий не требует кредитов или займов, включая ипотеку, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству. Законопроектом предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами", - подчеркивается в пояснительной записке.
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Россиянам могут разрешить раннее использование маткапитала на жилье
В ГД внесли проект о праве использования маткапитала на жилье с момента рождения ребенка
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения ребенка, документ доступен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" разработан в целях предоставления возможности лицам, имеющим право на материнский (семейный) капитал, распоряжаться средствами на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы отмечают, что в настоящее время право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения или усыновления, но может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, кроме случаев направления средств на первоначальный взнос, погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, на приобретение товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, на оплату платных услуг дошкольного образования, на получение ежемесячной выплаты.
"Однако такая ситуация с длительным ожиданием возможности реализации права влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если улучшение жилищных условий не требует кредитов или займов, включая ипотеку, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству. Законопроектом предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами", - подчеркивается в пояснительной записке.
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