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Россиянам рассказали, где можно бюджетно провести "вторые майские" - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, где можно бюджетно провести "вторые майские"
Россиянам рассказали, где можно бюджетно провести "вторые майские" - 02.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, где можно бюджетно провести "вторые майские"
Россияне в 2024 году проводят майские праздники с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, можно успеть организовать отдых на следующие четыре дня, причем не дороже... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T15:11+0300
2024-05-02T15:11+0300
туризм
россия
майские праздники
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году проводят майские праздники с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, можно успеть организовать отдых на следующие четыре дня, причем не дороже 80 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют подсчеты экспертов туристической отрасли для газеты "МК".Так, по мнению аналитиков, одним из перспективных вариантов является Баку. Отмечается, что билеты из Москвы и обратно будут стоить от 32,5 тысячи рублей, а три ночи в двухместном номере - от 15,5 тысячи рублей. В Самарканд российские туристы могут слетать за 31,2 тысячи рублей, потратив на гостиницу от 19,1 тысячи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Беспроигрышный вариант – Стамбул, перекресток мира, где встречаются Европа и Азия: как в буквальном, географическом, так и в ментальном смысле. Билеты в Стамбул будут дороже всего, но это с лихвой компенсируется огромным выбором вариантов досуга", - пишет "МК".Так, по данным газеты, билеты будут стоить от 52,5 тысячи рублей, отель - от восьми тысяч.Эксперты также предложили россиянам отдохнуть в Ереване (32,6 тысячи рублей за билеты и 21,5 тысячи за отель) и в Минске (17,4 и 54,5 тысяч рублей соответственно).
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туризм, россия, майские праздники
Туризм, РОССИЯ, майские праздники
15:11 02.05.2024
 
Россиянам рассказали, где можно бюджетно провести "вторые майские"

"МК": названы бюджетные направления для отдыха на "вторые майские" до 80 тысяч рублей

© Unsplash/Ross ParmlyСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Ross Parmly
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году проводят майские праздники с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, можно успеть организовать отдых на следующие четыре дня, причем не дороже 80 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют подсчеты экспертов туристической отрасли для газеты "МК".
Так, по мнению аналитиков, одним из перспективных вариантов является Баку. Отмечается, что билеты из Москвы и обратно будут стоить от 32,5 тысячи рублей, а три ночи в двухместном номере - от 15,5 тысячи рублей. В Самарканд российские туристы могут слетать за 31,2 тысячи рублей, потратив на гостиницу от 19,1 тысячи.
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"Беспроигрышный вариант – Стамбул, перекресток мира, где встречаются Европа и Азия: как в буквальном, географическом, так и в ментальном смысле. Билеты в Стамбул будут дороже всего, но это с лихвой компенсируется огромным выбором вариантов досуга", - пишет "МК".
Так, по данным газеты, билеты будут стоить от 52,5 тысячи рублей, отель - от восьми тысяч.
Эксперты также предложили россиянам отдохнуть в Ереване (32,6 тысячи рублей за билеты и 21,5 тысячи за отель) и в Минске (17,4 и 54,5 тысяч рублей соответственно).
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ТуризмРОССИЯмайские праздники
 
 
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