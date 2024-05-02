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Microsoft проинвестирует развитие облачных технологий и ИИ в Малайзии - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Microsoft проинвестирует развитие облачных технологий и ИИ в Малайзии
Microsoft проинвестирует развитие облачных технологий и ИИ в Малайзии - 02.05.2024, ПРАЙМ
Microsoft проинвестирует развитие облачных технологий и ИИ в Малайзии
Microsoft объявила об инвестициях в размере 2,2 миллиарда долларов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта в Малайзии, следует из... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T09:45+0300
2024-05-02T09:45+0300
экономика
microsoft
ии
облачные технологии
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Microsoft объявила об инвестициях в размере 2,2 миллиарда долларов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта в Малайзии, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Microsoft объявила, что инвестирует 2,2 миллиарда долларов США в течение следующих четырех лет в поддержку цифровой трансформации Малайзии – это крупнейшая инвестиция за всю 32-летнюю историю работы компании в стране", - говорится в сообщении. Компания уточняет, что инвестиции направлены на создание облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта в Малайзии, укрепление партнерства с правительством Малайзии для создания национального центра передового опыта в области искусственного интеллекта и расширения возможностей страны в области кибербезопасности. Кроме того, вложения компании создадут возможности обучения в сфере искусственного интеллекта еще для 200 тысяч человек в Малайзии. Американская Microsoft, основанная в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом, специализируется на разработке программного обеспечения. В частности, компания является разработчиком операционной системы Windows. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон.
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microsoft, ии, облачные технологии
Экономика, Microsoft, ИИ, облачные технологии
09:45 02.05.2024
 
Microsoft проинвестирует развитие облачных технологий и ИИ в Малайзии

Microsoft инвестирует $2,2 млрд в развитие облачных технологий и ИИ в Малайзии

© flickr.com / Robert Scoble%Microsoft
%Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© flickr.com / Robert Scoble
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Microsoft объявила об инвестициях в размере 2,2 миллиарда долларов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта в Малайзии, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня Microsoft объявила, что инвестирует 2,2 миллиарда долларов США в течение следующих четырех лет в поддержку цифровой трансформации Малайзии – это крупнейшая инвестиция за всю 32-летнюю историю работы компании в стране", - говорится в сообщении.
Компания уточняет, что инвестиции направлены на создание облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта в Малайзии, укрепление партнерства с правительством Малайзии для создания национального центра передового опыта в области искусственного интеллекта и расширения возможностей страны в области кибербезопасности.
Кроме того, вложения компании создадут возможности обучения в сфере искусственного интеллекта еще для 200 тысяч человек в Малайзии.
Американская Microsoft, основанная в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом, специализируется на разработке программного обеспечения. В частности, компания является разработчиком операционной системы Windows. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон.
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ЭкономикаMicrosoftИИоблачные технологии
 
 
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