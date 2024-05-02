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Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции
Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции - 02.05.2024, ПРАЙМ
Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе автомобилей,... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:06+0300
2024-05-02T10:29+0300
кабмин
минпромторг
промышленность
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе автомобилей, лекарств и стройматериалов, сообщается в четверг на сайте кабмина.Премьер-министр дал ряд поручений по развитию экономики предложения, они опубликованы на сайте правительства."Минпромторгу необходимо проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств (совместно с Минздравом), строительных материалов (при участии Минстроя)", - говорится в сообщении кабмина.
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минпромторг, промышленность, михаил мишустин
Кабмин, Минпромторг, Промышленность, Михаил Мишустин
10:06 02.05.2024 (обновлено: 10:29 02.05.2024)
 
Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции

Мишустин: Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе автомобилей, лекарств и стройматериалов, сообщается в четверг на сайте кабмина.
Премьер-министр дал ряд поручений по развитию экономики предложения, они опубликованы на сайте правительства.
"Минпромторгу необходимо проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств (совместно с Минздравом), строительных материалов (при участии Минстроя)", - говорится в сообщении кабмина.
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