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Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции

Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции - 02.05.2024, ПРАЙМ

Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе автомобилей,... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T10:06+0300

2024-05-02T10:06+0300

2024-05-02T10:29+0300

кабмин

минпромторг

промышленность

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе автомобилей, лекарств и стройматериалов, сообщается в четверг на сайте кабмина.Премьер-министр дал ряд поручений по развитию экономики предложения, они опубликованы на сайте правительства."Минпромторгу необходимо проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств (совместно с Минздравом), строительных материалов (при участии Минстроя)", - говорится в сообщении кабмина.

https://1prime.ru/20240427/azbuka-847757505.html

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минпромторг, промышленность, михаил мишустин