https://1prime.ru/20240502/minpromtorg-847839149.html
Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции
Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции - 02.05.2024, ПРАЙМ
Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе автомобилей,... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:06+0300
2024-05-02T10:06+0300
2024-05-02T10:29+0300
кабмин
минпромторг
промышленность
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе автомобилей, лекарств и стройматериалов, сообщается в четверг на сайте кабмина.Премьер-министр дал ряд поручений по развитию экономики предложения, они опубликованы на сайте правительства."Минпромторгу необходимо проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств (совместно с Минздравом), строительных материалов (при участии Минстроя)", - говорится в сообщении кабмина.
https://1prime.ru/20240427/azbuka-847757505.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минпромторг, промышленность, михаил мишустин
Кабмин, Минпромторг, Промышленность, Михаил Мишустин
Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции
Мишустин: Минпромторг проработает меры для увеличения предложения промпродукции
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе автомобилей, лекарств и стройматериалов, сообщается в четверг на сайте кабмина.
Премьер-министр дал ряд поручений по развитию экономики предложения, они опубликованы на сайте правительства.
"Минпромторгу необходимо проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств (совместно с Минздравом), строительных материалов (при участии Минстроя)", - говорится в сообщении кабмина.
"Азбука вкуса" перейдет в юрисдикцию России, заявили в Минпромторге