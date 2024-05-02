https://1prime.ru/20240502/mishustin-847839803.html
Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина
Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина - 02.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:09+0300
2024-05-02T10:09+0300
2024-05-02T10:20+0300
энергетика
россия
михаил мишустин
новости
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/84188/72/841887286_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_43dafa0ecd7d8def16cc2f9509b65a58.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина.Глава правительства РФ дал ряд поручений по развитию экономики предложения."Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84188/72/841887286_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1fa82b26b191654176c6c66ffaebaffc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, новости, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости, топливо
Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина
Мишустин поручил Минэнерго утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина.
Глава правительства РФ дал ряд поручений по развитию экономики предложения.
"Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении.