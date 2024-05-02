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Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина

Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина - 02.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T10:09+0300

2024-05-02T10:09+0300

2024-05-02T10:20+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина.Глава правительства РФ дал ряд поручений по развитию экономики предложения."Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении.

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россия, михаил мишустин, новости, топливо