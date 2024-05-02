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Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина
Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина - 02.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина. | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T10:09+0300
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энергетика
россия
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новости
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина.Глава правительства РФ дал ряд поручений по развитию экономики предложения."Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении.
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россия, михаил мишустин, новости, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Новости, топливо
10:09 02.05.2024 (обновлено: 10:20 02.05.2024)
 
Мишустин поручил утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина

Мишустин поручил Минэнерго утвердить ряд мер по увеличению предложения бензина

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, сообщается на сайте кабмина.
Глава правительства РФ дал ряд поручений по развитию экономики предложения.
"Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаРОССИЯМихаил МишустинНовоститопливо
 
 
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